Требовал у родственников 100 тыс. грн: во Львове мужчина угрожал подорвать квартиру и выпрыгнуть с 5 этажа. Видео

В среду, 31 июля, во Львове на проспекте Чорновила, 45 житель девятиэтажки угрожал взорвать квартиру, если его родственники не переведут ему 100 тысяч гривен. Для этого 20-летний мужчина включил газ на кухне, однако в конце концов полицейским удалось предотвратить трагедию.

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Об этом сообщает ZAXID.NET. Инцидент произошел на пятом этаже упомянутого дома – львовянин угрожал поджечь квартиру и выпрыгнуть из окна, если не получит средства и если полицейские будут пытаться проникнуть в квартиру.

Отмечается, что 100 тысяч гривен ему нужны якобы для погашения кредита.

Пока правоохранители проводили переговоры с мужчиной, жителей дома эвакуировали, а специалисты львовского филиала "Газсетей по указанию ГСЧС остановили подачу газа на подъезд – речь идет о 32 квартирах.

Львовянина, который сидел на подоконнике и угрожал подрывом и самоубийством, в конце концов удалось оттуда снять и вывести на улицу. Это сделали полицейские, которые смогли попасть в квартиру.

Все это длилось около полутора часов, сейчас с мужчиной работают врачи и правоохранители, передает "Суспільне".

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в пятницу, 5 июля, предварительно, в квартире многоэтажного дома взорвался туристический газовый баллон. Вследствие этого ожоги получила женщина.

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