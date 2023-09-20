Самый известный в мире хирург-ортопед Бранемарк лично прооперировал украинских военных в Киеве

В Киеве в Центре сложного эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики, действующей на базе Диагностически лечебного центра "Мирум" состоялась пресс-конференция, посвященная протезированию потерявших конечности украинских военных.

Самый известный в мире хирург-ортопед и основатель метода двухэтапного остеоинтегративного протезирования конечностей шведский профессор Рикард Бранемарк приехал в украинскую столицу во второй раз с целью помочь нашим медикам овладеть данной методикой протезирования и лично прооперировать нескольких военных. Мероприятие открыл Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

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"Спасибо, что поддерживаете Украину! Что помогаете нашим воинам, которые, к сожалению, теряют здоровье, защищая независимость и демократические ценности на востоке Европы, – обратился Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко к шведскому хирургу Рикарду Бранемарку".

Остеоинтегративное протезирование конечностей – это инновационный метод, включающий установку внутрикостного имплантата, к которому будет крепиться протез. Врач Бранемарк прооперировал наших воинов безвозмездно.

"Мы рады, что благодаря высокотехнологичному оснащению операционных клиники "Мирум" хирурги "Центра сложного эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики" имели возможность провести впервые в Украине вживление (остеоинтеграцию) импланта в кость плеча (очень короткой культи)", – отметил медицинский директор Диагност центра "Мирум" Андрей Масик.

"Мы планируем провести в Киеве шесть оперативных вмешательств по методу двухэтапной остеоинтеграции, – говорит хирург Рикард Бранемарк, – три остеоинтеграции плеча (первичный этап) и три остеоинтеграции бедра - второй этап (первый был выполнен в мае 2023 года в Киеве). несколько преимуществ, и наибольшее заключается в том, что этот вид протезирования позволяет вернуть пациенту чувствительность, благодаря тому, что имплантат вживляется непосредственно в кость, человек может уверенно передвигаться, ощущать и различать поверхности. жизнь. Использование же обычных протезов приводит к травмированию мягких тканей, вызывает значительный болевой синдром".

В операционной Рикард Бранемарк будет работать вместе с известным украинским ортопедом-травматологом Александром Галузинским.

"Каждый визит профессора в Украину – важное событие для отечественной медицины, – сказал медицинский директор Центра сложного эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики, хирург, ортопед-травматолог Александр Галузинский. – Особенно во время войны, когда остро стоит вопрос протезирования бойцов с ампутацией конечностей Нам нужен опыт Бранемарка, и к счастью, он охотно делится своими знаниями Чтобы познакомить с данной методикой протезирования как можно больше хирургов-ортопедов со всей Украины, во время визита профессора Бранемарка в Киев, мы проведем семинар на тему ампутаций, протезирования и остеоинтеграции. К семинару также присоединятся ведущие специалисты Европы и США".

Директор Центра сложного эндопротезирования, остеоинтеграции и бионики и руководитель благотворительного фонда "Центр спасения жизни" Вячеслав Запорожец добавил, что к ним обращаются десятки военных, раненых на фронте с просьбой помочь, поэтому он благодарен каждому, кто поддерживает деятельность фонда и делает донаты.