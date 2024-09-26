Порошенко в день рождения привез дроны и технику военным на Сумщине

Петр Порошенко уже традиционно свой день рождения отметил на одном из участков фронта – привез в 11 бригад и батальонов, воюющих на границе Сумщины и участвующих в оборонной операции на Курщине, FPV-дроны, детекторы БПЛА "Ванильный сахарок", РЭБ "Шатро", дневные и ночные "Мавики", а также транспортные средства для военных нужд. В общей сложности десантникам, разведчикам, артиллеристам и пехотинцам передали почти тысячу высококачественных FPV-дронов и четыре десятка супердефицитных "Мавиков".

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"На день рождения люди привыкли принимать подарки, но на фронте мы эту традицию нарушаем, потому что привезли их сами. Приехали к лучшим, настоящим друзьям, потому что всегда приятно этот день отпраздновать в таком окружении", – поделился эмоциями пятый президент.

"Первыми меня перехватили бойцы из 54 отдельного разведбата, которые сейчас воюют на Курщине. Наш Енот говорит, что тяжело, но продолжает сохранять фирменную улыбку и оптимизм", – рассказал Порошенко.

Боец разведбата с позывным "Енотом" добавляет: "нам сегодня Петр Алексеевич и "Справа Громад" передают очень большой груз – это и ПАРМ, и бани, и квадроциклы, и многие электроники, средства, зарядные станции, "Сахарки" и, уже стандартный вариант, это FPV дроны, без которых сейчас нет войны. Это действительно очень большая помощь. Сегодня, пожалуй, самый большой груз за всю войну, и мы очень благодарны за то, что они делают для победы Украины". В общей сложности 54-му батальону передали ПАРМ, 2 стирально-душевых комплекса, 2 "муравья", бак для перевозки воды, 100 FPV-дронов, 4 "Мавика", 10 "Ванильных сахаров", 2 зарядные станции и электронику.

"Бок о бок с ними службу несет 409 отдельный стрелковый батальон, которым руководит наш Андрей Подлесный "Подлый". Из-за напряженных боев на Сумском направлении вырваться к нам Андрей не смог, потому что в такой ситуации настоящий комбат должен быть вместе с собратьями. В прошлую нашу встречу меня очень поразил пикап, на котором он приехал: было полностью разбито переднее стекло. Поэтому передал ребятам автомобиль Ford, а вдобавок 100 FPV-дронов, 3 "Мавика", комплекс купольного РЭБ "Шатро", 10 "Ванильных сахарков" и 2 зарядных станции", – рассказывает Порошенко.

Депутат Киевского облсовета Георгий Цагареишвили служит в 207-м батальоне ТрО.

"Мы работаем с 207-м как "скорая помощь". Два дня назад он позвонил по телефону и сказал, что ему нужна техника, – сегодня уже здесь 100 FPV-дронов, 3 "Мавики", 10 "Сахарков", зарядная станция и купольный РЭБ", – показывает Петр Порошенко.

"Вы у нас было две недели назад. Мы уже практически использовали эти дроны. Сейчас нам нужно, чтобы были более мощные дроны FPVшки и количество их было больше. Поэтому эта помощь очень важна", – говорит Георгий Цагареишвили.

"Также мы сотрудничаем со 117 бригадой ТрО, которой передаем не только 100 FPV-дронов, 4 "Мавика", 10 "Ванильных сахарков", зарядную станцию и электронику, но и нашу передвижную авторемонтную мастерскую", – сообщил Порошенко. Военные говорят: ПАРМ поможет ремонтировать просто в полевых условиях технику, которая постоянно выходит из строя.

Партиец "Евросолидарности" Сергей Костинский возглавляет роту в подразделении БПЛА "Серафимы" в составе 104-й бригады ТРО.

"В подразделении много крымчан, и Сергей говорит, что ждет, когда наши танки дойдут до Джанкоя. За это они ежедневно дерутся, а мы подставляем свое плечо – отгрузили 100 FPV-дронов, 8 "Мавиков", 10 "Ванильных сахарков" и 2 зарядные станции", – говорит Порошенко.

В этой же бригаде сражается и бывший крымский журналист Александр Янковский.

"Сегодня мы получаем очень важную для нас технику, которая поможет лучше защищать Украину, лучше уничтожать врагов", – говорит военный.

"Сейчас мы работаем как внутри Украины, так и за пределами. Это очень хорошие дроны, которыми мы работали в Запорожском и Купянском направлениях. На мой взгляд, это произведение искусства, позволяющее уничтожать и личный состав противника, и его технику", – добавляет Сергей Констинский.

"Я хочу поблагодарить Петра Алексеевича за то, что он не отстранился. Знаете, сейчас немногие из крупных политиков активно участвуют в помощи Вооруженным Силам. Он это делает системно и регулярно", – говорит Сергей Костинский.

"У нас нет ни праздников, ни выходных, ни отпусков. У нас нет ни минуты лишнего времени, потому что наша задача – работать на обеспечение тех, кто титаническими усилиями держит линию фронта", – резюмирует пятый президент.