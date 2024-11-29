Николаю Харьковскому, который в 16 лет совершил резонансное ДТП в Харькове, огласили приговор

29 ноября Червонозаводской суд Харькова вынес приговор 19-летнему Николаю Харьковскому, обвиняемому в смертельном ДТП на проспекте Аэрокосмическом (бывший Гагарина) 26 октября 2021 года. Ему назначили восемь лет лишения свободы.

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Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура. Наказание начинается с 29 ноября.

Во время судебного процесса, при поддержке обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры, мужчина признан виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели одного человека и травмированию трех других лиц (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Прокуроры доказали, что 26 октября 2021 около 20:40 на перекрестке проспекта Гагарина (ныне — Аэрокосмический) и улицы Одесской в Харькове произошло ДТП. Автомобиль Chevrolet Aveo под управлением 58-летнего водителя столкнулся с Infinity Q50, которым управлял 16-летний водитель, проехавший на красный сигнал светофора.

В результате аварии водитель "Chevrolet Aveo" погиб на месте. После ДТП 16-летний водитель и три пассажира "Infinity Q50", двое 19-летних мужчин и 16-летняя девушка, были госпитализированы с травмами.

В больнице 16-летний подозреваемый предоставил ложные личные данные и пытался скрыться, но был задержан полицией.

Дополнительно было установлено, что несовершеннолетний уже имел судимость за административные и уголовные правонарушения, в частности, в июле 2021 был признан виновным в нанесении умышленного среднего телесного повреждения, за что получил 2 года лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Прокурор подчеркнул, что вина обвиняемого полностью доказана доказательствами, которые суд тщательно исследовал.

Подсудимый находился под стражей до вынесения приговора. Червонозаводской районный суд Харькова назначил ему 8 лет тюрьмы и лишил права управлять транспортными средствами на 3 года. Кроме того, осужденный должен заплатить по одному миллиону гривен обоим детям погибшего водителя.

В настоящее время длится срок для апелляционного обжалования.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В феврале 2022 года родителям 16-летнего Николая Харьковского, который был за рулем Infiniti и повлек за собой смертельную аварию в Харькове, объявили подозрение.

– Сын погибшего в ДТП на улице Одесской в Харькове, Игорь Носов, выразил возмущение циничному поведению виновника аварии, Николая Харьковского, во время состоявшегося 19 января судебного заседания мужчина отметил, что парень улыбался и пускал бесики в зале суда.

– на заседании 19 января 2022 года Николаю Харьковскому продлили меру пресечения – оставили в СИЗО еще на два месяца без права на залог.

– отмечалось, что в крови мужчины, погибшего в резонансной аварии в Харькове с участием 16-летнего водителя, обнаружили алкоголь. Однако он не нарушил правила дорожного движения и не мог быть виновником ДТП.

– 24 декабря 2021 года расследование аварии в Харькове было завершено по двум статьям : нарушение правил дорожного движения и представление ложного сообщения о преступлении. Первая статья предусматривает наказание от 3 до 8 лет лишения свободы, вторая – до 2 лет. Защита подозреваемого заявила, что подросток полностью признает свою вину.

– смертельная авария произошла 26 октября 2021 года, когда Infiniti, двигаясь на большой скорости, врезался в Chevrolet Aveo, двигавшийся на зеленый свет по проспекту Гагарина. В результате столкновения автомобили были почти полностью разрушены: один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы.