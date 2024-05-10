Не замечающая песня: студенты Украинской академии лидерства презентовали альтернативную песню Евровидение 2024

В преддверии Евровидения, которое уже 68 лет объединяет мир на языке музыки, студенты Украинской академии лидерства презентовали в Европе уникальный аудио-перфоманс под названием The Unnoticed Song. Песня о мире без слов, ежедневно звучащая на улицах европейских городов, действительно объединяет Европу и становится мощным воплощением слогана фестиваля – United By Music. Эта песня не нуждается в конкурсе, но требует быть замеченной европейцами, чтобы они вспомнили, как ценен и хрупок мир, и сейчас мир в Европе зависит от того, как закончится начатая Россией война в Украине.

Студенты Академии рассказывали о песне мира представителям НАТО, Европейского Совета, Европейского Суда по правам человека, Еврокомиссии, мэрам европейских городов и министрам европейских стран, с которыми встречались в рамках экспедиции по странам ЕС. Непосредственно акции в поддержку Украины The Unnoticed Song прошли на площадях городов Чехии, Бельгии, Германии, Франции, Дании и Словакии. Надев наушники, каждый желающий мог услышать "Незамеченную песню" мира в режиме реального времени.

Суета города, радостный детский смех, пение птиц, ритмичный гул машин – все эти звуки, сплетаясь в трогательную симфонию жизни, и являются незамеченной песней. Песнь мирного европейского города. Вдруг эта идиллия прерывалась голосом, напоминавшим о хрупкости и ценности мира, а также о том, как важно его защищать. Это был голос Украины, который подчеркивал – мирное будущее Европы зависит от каждого из нас.

The Unnoticed Song – это не просто перфоманс, а призыв к всемирному единению и солидарности, а также благодарность европейскому сообществу за поддержку. Студенты Украинской академии лидерства несколько лет адвокатируют интересы Украины в Европе. Конечно, в этом году призываем поддерживать Украину в войне за мир, демократию и другие европейские ценности. Однако, говоря о войне, нам было очень важно отойти от традиционной негативной коннотации. Поэтому было решено говорить о мире. Ведь мир в европейских странах возможен, пока Украина противостоит России и собой закрывает остальные страны", – прокомментировала Евгения Матейчук, и.о. руководителя Украинской академии лидерства.

Идея акции принадлежит команде бренд ателье Tobto.

"The Unnoticed Song – это не просто песня, а целый аудио-перформанс, который через уши открывает глаза европейцев на самую окружающую их мирную жизнь. Живущий себе человек в Европе, вместо обстрелов думает о проблемах на работе, вместо воздушных тревог слышит тихий гул улиц, и не осознает, как прекрасно все это. Нашим перформансом мы отражаем европейцам в Европе. После непонимания от услышанного шума города вместе с аудио-сообщением в наушниках приходит осознание: "Песня Мира в городах ЕС звучит до тех пор, пока Украина сдерживает российскую агрессию". Судя по отзывам слушателей, для многих этот опыт был трансформационным", – основатель Tobto Андрей Мищенко.

Во время акций студенты также записывали звуки каждого города, чтобы по завершении акции вместе на основе собранной фонотеки создать уникальную "Песню Мира".

Мероприятие является частью волонтерской адвокационной миссии Украинской академии лидерства в странах Европы при поддержке правительства Украины, Western NIS Enterprise Fund и партнеров.