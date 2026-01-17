В Украине в воскресенье ударит до 22 градусов мороза: синоптики дали подробный прогноз. Карта

В воскресенье, 18 января, в Украине ожидается существенное похолодание – в отдельных регионах температура воздуха ночью опустится до -22 °C. Синоптики предупреждают о сильных морозах почти по всей стране, особенно в ночные и утренние часы. Днем температура будет оставаться ниже нуля.

Согласно прогнозу, в ночь на 18 января температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах -16...-22 °C. Прогноз обнародовал Украинский гидрометеорологический центр. Холоднее всего будет на севере и востоке страны, а также в центральных регионах. В западных областях морозы несколько слабее – до -18 °C.

Днем в воскресенье существенного потепления не ожидается: температура составит от -12 до -14 °C, местами – до -10 °C. Осадков синоптики не прогнозируют, в большинстве регионов ожидается переменная облачность.

На юге Украины, в частности в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, ночная температура опустится до -10...-14 °C, днем – до -6...-10 °C. В прибрежных районах Черного моря морозы будут менее резкими.

Ветер преимущественно северо-восточный, скоростью 3-10 м/с, что будет усиливать ощущение холода. Синоптики призывают граждан быть осторожными из-за риска переохлаждения и осложнения дорожной ситуации в результате сильных морозов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киевской области в субботу, 17 января, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха в регионе днем максимально опустится до -14°С.

