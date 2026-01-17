'Первая леди американского шоу-бизнеса' Софи Такер: уроженка украинского Тульчина

Софи Такер – певица и актриса, "первая леди шоу-бизнеса", о которой в Америке рассказывают легенды. Она играла в театре – блистала в музыкальных спектаклях, работала на радио и телевидении, снималась в кино. История ее жизни – яркая иллюстрация "американской мечты": девочка из небогатой эмигрантской семьи благодаря своем таланту и трудолюбию смогла достичь невероятных высот в актерской профессии. В Америке Такер была настолько популярна, что когда в 1962 году одно из популярных печатных изданий спросило у своих читателей, с какой фамилией у них ассоциируется имя Софи, ответ был практически единогласным: Такер. Увы, на родине актрисы и певицы, в Украине, о ней известно до обидного мало, во всяком случае – пока.

Видео дня

Актерский дебют в семейном ресторане

Соня Калиш – будущая Софи Такер – родилась 13 января 1886 (по другим данным – 1887) года в многодетной еврейской семье в городке Тульчин на Виннитчине. Девочка была совсем маленькой, когда ее родители переехали из Украины в США, поэтому своей малой родины она не помнила. В Америке семья поселилась в Хартфорде, в штате Коннектикут. Денег, которые, уезжая из Украины, смогли собрать родители, взявшие на новом месте псевдоним Абуза, хватило на то, чтобы открыть небольшой семейный ресторан, в котором подавали кошерные блюда еврейский кухни. Именно в нем маленькая Соня и дебютировала – она пела, аккомпанируя себе на пианино, и разыгрывала небольшие юмористические сценки. Со временем именно эти таланты легли в основу актерской специализации Такер, которая – благодаря природной пышности фигуры – на редкость гармонично выглядела в комических ролях.

Неудачный брак и побег в Нью-Йорк

Совсем юной – в семнадцатилетнем возрасте – Соня вышла замуж за Луиса Така, который одобрял ее страсть к сцене. Его фамилия стала основой для псевдонима, под которым Соня прославилась, – с тех пор ее звали Софи Такер. А вот брак, несмотря на то, что в нем у актрисы родился сын, продлился недолго. По словам Софи, с Таком она не могла развиваться: ее не устраивала карьера провинциальной певицы, а Луис, которого сама Такер называла неудачником, был всем доволен и отговаривал жену от решительных шагов. В конце концов эти так не подходящие друг другу люди расстались, и после развода Такер в поисках лучше доли отправилась в Нью-Йорк.

Непростой путь на нью-йоркскую сцену

Поначалу Софи не удавалось прорваться на сцену – ей, как и многим звездам, пришлось перебиваться случайными заработками и осваивать разные профессии, ни одна из которых не имела отношения к творчеству. Но на Софи все-таки обратили внимание – свой путь на нью-йоркской сцене она начала как актриса водевилей и бурлеска, в этих жанрах она смогла найти применение всем своим талантам. По воспоминаниям тех, кому довелось видеть Такер в спектаклях, она блестяще пародировала "темнокожих толстух", причем делала это так мастерски, что малоизвестную публике актрису зрители считали настоящей афроамериканкой и очень удивлялись, узнавая, что это не так. Так же, как когда-то в родительском ресторане, она играла на рояле и пела, в основном регтайм и джаз. При этом Софи сама писала для себя песни, которые сразу же становились хитами. Особенно популярной была ее композиция "Моя еврейская мама", которую впоследствии исполняли такие звезды, как Шарль Азнавур и Том Джонс.

Голливудский "неформат"

Пик популярности Софи Такер в Америке пришелся на 30-е годы – в это время она сыграла в нескольких полнометражных голливудских картинах, среди которых были "Голливудские мелодии", "Чертовки не плачут", "Следуя за парнями". Но продолжения карьеры в кино не последовало – продюсеры откровенно говорили, что актриса для Голливуда является "неформатом", и снимать ее впредь отказывались. Тем не менее у Такер есть персональная звезда на голливудской "Аллее славы" – и это высшая степень признания ее таланта и мастерства!

"Первая леди американского шоу-бизнеса" и TheLastoftheRedHotMamas

Несмотря на "развод" с Голливудом, Софи не унывала. Во-первых, ей хватало эстрады, где она могла развернуться во всю мощь своего многогранного таланта, за то ее и назвали "первой леди американского шоу-бизнеса". Здесь она стала едва ли не единственной, кто в своих юмористических монологах позволял себе затрагивать тему секса, что в то время в Америке для многих являлось табу. За это Софи получила еще одно прозвище – The Last of the Red Hot Mamas ("последняя из горячих мамочек"). Во-вторых, ее слава перешагнула границы Америки – долгое время она была довольно популярна в Европе. Такер не только покоряла концертные залы, но и выступала перед королевскими особами – сначала перед королем Георгом V, а затем и перед юной Елизаветой II. С последней встречей связана легенда, которую часто вспоминают, рассказывая о Софи Такер. Говорят, что, беседуя с королевой, актриса много шутила по поводу собственной крупной фигуры, делая при этом комплименты стройности и изяществу Елизаветы, чем совершенно ее покорила.

Одинокая старость и многолюдные похороны

Последние годы жизни Такер посвятила радио, телевидению, на котором ни одно комедийное шоу не обходилось без ее участия, и благотворительности. После развода с Таком Софи еще два раза выходила замуж, но отношения с мужьями – как и с единственным сыном – не сложились, и актриса чувствовала себя очень одинокой. Она много помогала начинающим актерам и пожилым людям, оставшимся без опеки родных, – учреждала премии и гранты, строила на свои деньги больницы и дома престарелых. Когда Софи Такер не стало – она умерла от рака 9 февраля 1966 года в Нью-Йорке, – проститься с ней пришло много людей, благодарных ей не только за ее искрометный талант, но и за помощь и поддержку.