На выставке 'Голоса' музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова состоялся музыкально-поэтический вечер

В Киеве в рамках выставки "Голоса" состоялся театральный перформанс. Экспозиционный зал стал сценой, на которой вокалисты DakhTrio и актеры Центра современного искусства "ДАХ" представили стихи Василия Стуса и Тараса Шевченко под музыкальное сопровождение. Эмоциональное впечатление дополняла анимационная лента Мариуполь. Сто ночей", – саундтрек исполнялся вживую.

"Я увидела шикарную визуальную картинку, звуковую историю. Все вместе было до муравьев по коже. Сама локация заставляет задумываться о том, кем ты являешься и что ты можешь сделать в будущем, чтобы все это не повторилось. Чтобы не было заброшенных чемоданов и призраков людей вокруг тебя", – говорит одна из посетительниц.

"По моему мнению, такой спектакль стоит показать на каком-то из европейских фестивалей. Здесь немного актеров, поэтому это не сложно реализовать, а эффект будет хороший. Очень мощные стихи, отдельно спасибо за поэзию Василия Стуса. В заключение раздалось его стихотворение о Донбассе… Я хоть и не из Донбасса, но за душу взяло. Вместе с кадрами из Азовстали, Мариуполя", – говорит еще один гость мероприятия.

DakhTrio – проект театра "ДАХ", превращающий поэзии в музыкально-театральные путешествия. Его голосами есть София Баскакова, Игорь Дымов и Владимир Руденко. В перформансе принял участие Владимир Лутиков, актер Центра современного искусства "ДАХ". После перформативной части мероприятия состоялось ее обсуждение.

Мультимедийное пространство Музея "Голоса Мирных" представляет часть 100-тысячной коллекции Музея, которая является крупнейшим в мире архивом историй украинцев о войне из первых уст. Цель выставки: проявить глубину и силу человеческих историй, отрефлексировать события войны. Линейный куратор – Андрей Палатный, автор концепции – Владислав Троицкий.

Посетить выставку "Голоса" можно бесплатно в Музее истории города Киева до конца мая по адресу: Киев, улица Богдана Хмельницкого, 7.

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