На трассе Киев – Чоп произошло смертельное ДТП: столкнулись два грузовика. Фото

В понедельник, 10 июля, в селе Тараканов Дубенского района Ривненской области столкнулись два грузовика, в результате чего погиб один человек. Авария произошла на трассе Киев – Чоп.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления Национальной полиции в Ривненской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца). Информация о смертельном ДТП поступила правоохранителям от медиков в 16:15.

По предварительным данным, на трассе столкнулись два грузовика, которые двигались навстречу друг другу. Один человек погиб, еще одного пострадавшего доставили в больницу.

"Движение на этом участке дороги затруднено: его регулируют патрульные полицейские", – было сказано в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Дубенского РОП, следователь следственного управления, а также спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 10 июля на улице Городоцкой во Львове произошла авария, в результате погибла женщина-пешеход. Она перебегала дорогу в неположенном месте и попала под колеса автомобиля, которым управлял военнослужащий.

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