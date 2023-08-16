Горело 6000 квадратов леса: в Николаевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар. Фото

В Николаевской области горело 6000 кв. м леса. Спасателям удалось ликвидировать масштабный пожар.

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Об этом сообщает МВД Украины. Пожарная опасность в Украине продолжается.

Спасатели подчеркнули, что в настоящее время посещение лесных массивов запрещено.

"В настоящее время риск возникновения пожара на открытой территории крайне высок. Достаточно даже непогашенного окурка или маленького очага, чтобы возгорание достигло значительной площади. Так что не провоцируйте пожары в экосистемах", – говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине временно запретили посещать леса в ряде областей на западе, севере и юге страны. Это связано с чрезвычайным уровнем пожарной опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области в понедельник, 15 мая, возник пожар. Загорелась подстилка в лесном массиве.

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