Главное событие года в сфере устойчивого развития: во Львове пройдет 5-й Международный форум

Организаторы приглашают на главное событие года в сфере устойчивого развития в Украине – 5-й юбилейный Международный форум по устойчивому развитию, который состоится 30 октября 2025 года во Львове.

Организаторы: Ассоциация экспертов по устойчивому развитию (ASDE) и Украинский альянс финансовой устойчивости (USFA).

Форум объединит ведущих экспертов, представителей бизнеса, инвесторов, международные и государственные институты для обсуждения будущего экономики, общества и окружающей среды в условиях глобальных вызовов.

В программе:

дискуссионные панели с международными и украинскими спикерами;

практические воркшопы;

Sustainability Networking – пространство для новых партнерств, идей и совместных решений.

Нынешнее событие будет особенным: впервые будет вручаться Sustainable Impact Award 2025 – награда за устойчивое влияние бизнеса и экспертов в сфере экономики, инноваций, общества и окружающей среды.

Подробная программа по ссылке asde.com.ua.

Предварительная регистрация для всех желающих на онлайн участие по ссылке.

Аккредитация представителей медиа доступнта по ссылке по ссылке по ссылке.

За дополнительными деталями можно обратиться по телефону: +(380) 683-98-16-62.