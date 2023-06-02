Дело было не в любовнике? В сети появилась новая версия стрельбы в Одессе, в результате которой погибли три человека

Появились новые подробности о трагедии в Одессе, произошедшей 1 июня. Так в результате стрельбы количество жертв возросло до 3 человек.

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В сети появились показания девушки, представившейся дочерью погибшей женщины. Рассказ девушки опубликовал один из местных Telegram-каналов.

Как известно, президент областной федерации пляжной борьбы Одесской области Руслан Умаров убил свою жену Елену Мишину и Анатолия Арабаджу, которого по одной из версий называют любовником женщины. По другой версии, Арабаджа был телохранителем женщины.

Инцидент произошел, когда они ехали в машине, и Умаров подъехал к ним и открыл огонь. Арабаджа также открыл ответный огонь, ранив Умарова. В результате стерлянины Арабаджа скончался в карете скорой помощи. Погибла также Елена Мишина. Впоследствии стало известно, что 2 июня от полученных ранений в больнице скончался Умаров.

В сети также опубликовали рассказ девушки, представившейся дочерью погибшей Мишиной. По словам девушки, ее мать больше года проживала отдельно от Умарова и пыталась официально расстаться, однако он не соглашался на это и постоянно угрожал женщине.

По версии девушки, в машине с матерью был не любовник, а телохранитель, которого она наняла для своей личной безопасности против Умарова.

Девушка предоставила видео как доказательство, на котором слышно Умарова, как он утверждает, что появившийся рядом с ее матерью охранник не сможет ей помочь.

Ранее сообщалось, что в Одессе днем четверга произошла стрельба, в результате которой погибли женщина и мужчина. По словам очевидцев, огонь по BMW открыли из Range Rover. После того, как два человека были ранены, пассажир, сидевший на заднем сиденье BMW открыл ответный огонь.

Напомним также, что в конце марта стрельба произошла в Соломенском районе Киева. Там пьяный мужчина во время ссоры с женой из-за развода произвел несколько выстрелов в воздух и окно дома родственницы.

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