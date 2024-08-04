Бабушка с 10-летним внуком погибли в пожаре в Киевской области. Фото

В Киевской области в селе Блитча в ночь на 4 августа вспыхнул частный жилой дом. В результате пожара погибли два человека – 69-летняя женщина и ее 10-летний внук.

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Об этом сообщили в Telegram-канале ГСЧС Киевщины. Причина возникновения возгорания пока не известна.

Сообщение о пожаре на улице Кибенка поступило в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района 3 августа в 23:59. Прибывшие на место спасатели установили, что горит частный жилой дом.

К сожалению, во время тушения огня были обнаружены тела женщины 1955 года рождения и мальчика 2014 года рождения – бабушки и внука. Пожар спасатели ликвидировали в 01:10.

Как сообщал OBOZ.UA, в больнице в ночь на 4 августа скончался спасатель ГСЧС Владимир Александрюк, пострадавший во время тушения пожара в центре Одессы 30 июля. Пожарный получил ожоги 75% тела, спасти его медкам, несмотря на все усилия, не удалось.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы 30 июля вспыхнул пожар в трехэтажном доме. Во время укрощения огня пострадали три сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В общей сложности к тушению пожара привлекались более 50 спасателей.