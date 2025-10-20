Академия SkyFall и Минобразования начали Всеукраинскую лигу по FPV-гонкам

Первые всеукраинские соревнования в рамках "Студенческой технологической лиги по FPV-гонкам" состоялись в Ужгороде. Участие приняли более 80 команд из 50 учреждений высшего и профессионально-технического образования из всех регионов Украины.

Главная цель Лиги – это долгосрочная инициатива, направленная на популяризацию и развитие miltech-направления в образовании, формирование среды, в которой молодые инженеры, пилоты и разработчики получают реальные инструменты для создания технологий будущего.

Украина сегодня является мировым лидером в создании и применении беспилотных систем. И важно масштабировать этот технологический прорыв через образование – чтобы закрепить стратегическое преимущество, сформировать поколение инновационных специалистов и обеспечить устойчивое развитие индустрии в будущем.

Студенты соревновались в ловкости пилотирования на 7-дюймовых влагозащищенных FPV-дронах SHRIKE. Эти БПЛА известны на фронте как одни из самых эффективных средств поражения, которые вместе с бомберами VAMPIRE регулярно входят в ТОП-3 по количеству подтвержденных уничтожений вражеской живой силы и техники. Именно дроном SHRIKE недавно впервые в истории уничтожили в воздухе российский вертолет Ми-8.

Соревнования проходили на специально обустроенной трассе с элементами разного уровня сложности, что позволило участникам продемонстрировать как техническое мастерство, так и скорость принятия решений.

За объективностью следила судейская коллегия из представителей 10-го армейского корпуса, 9-й бригады СБС, а также инструкторов Академии SkyFall с боевым опытом применения FPV.

Победители:

Первое место: Хмельницкий политехнический профессиональный колледж, команда "Жало"

Второе место: (Киевский авиационный институт) КАИ 3, команда "Авиатор"

Третье место: (Киевский авиационный институт) КАИ 1, команда "LAB35"

Комментарии:

Сергей, руководитель Академии SkyFall:

"Будущее обороноспособности и технологического развития Украины закладывается сегодня – в молодежи, учебных лабораториях и студенческих проектах. Поэтому мы поддерживаем учебные заведения, которые формируют новое поколение специалистов в miltech-индустрии. Мы создали эту Лигу, чтобы укрепить экосистему, которая развивает инженерную культуру, поддерживает молодых специалистов, стимулирует развитие учебных заведений и дает толчок технологическому прогрессу в стране".

Андрей Витренко, заместитель министра образования и науки Украины:

"Студенческая лига по FPV-гонкам – это о популяризации достижений украинских технологий и развитии STEM-образования, что является одним из приоритетов министерства в ближайшее время. А также это национально-патриотическое воспитание студенческой молодежи. Первые соревнования Лиги превзошли мои ожидания, собрав несколько сотен участников из 50 учебных заведений из системы управления МОН и МВД. Это очень классный формат, он интересен молодежи и мы видим перспективы масштабировать соревнования и сделать их периодическими".

"Mona Lisa", судья, военнослужащего 10-го армейского корпуса :

"Эта Лига начинает новую эру в сфере беспилотных систем. Здесь собрано студенческое комьюнити, которое показывает, что молодежь развивается, открывает для себя miltech-компетенции и знания в сфере беспилотных систем. Такие мероприятия должны проходить регулярно и привлекать студентов из Украины и стран-партнеров, ведь за беспилотными системами будущее как в армии, так и в гражданской жизни. А то, как молодежь тянется к знаниям, к военным, к производителям, к технологиям, показывает, что мы непобедимы!"

Даниил Бега, студент 1 курса Киево-Могилянской академии, участник FPV-гонок:

"Наша команда много готовилась в симуляторе и на полигоне. За день до соревнований мы воссоздали трассу в симуляторе, чтобы изучить и адаптироваться к ней. Главный вызов – здесь мы летаем на настоящих FPV-дронах и соревнуемся с большим количеством команд. Поэтому важно приспособиться и перебороть волнение, чтобы случайно не разбить борт. Такие соревнования очень необходимы в наше время, здесь команды со всех уголков Украины, от Ужгорода до Донецка, здесь можно завести новые знакомства, поделиться опытом и договориться о чем-то новом".

Справка:

Студенческая технологическая лига по FPV-гонкам – направление украинского студенческого спорта, которое стремительно набирает популярность. Он сочетает технологии, инженерию, скорость мышления и реакции. Это соревнования среди высших и профессионально-технических учебных заведений, которые уже сегодня готовят будущее украинской miltech-индустрии. Лигу основали Академия SkyFall, Министерство образования и науки Украины и ОО "Спортивный студенческий союз Украины", а первые соревнования были проведены на базе Ужгородского национального университета.

Академия SkyFall – сертифицированный Министерством обороны Украины учебный центр, который за два года подготовил более 12 тысяч пилотов и техников на бомберы VAMPIRE, FPV-дроны SHRIKE и перехватчики "шахедов" P1-SUN. Также Академия выпустила сотни инструкторов для учебных центров ВСУ, НГУ, ГПСУ, СБУ, ГУР и других подразделений Сил обороны, масштабируя опыт для быстрой и качественной подготовки эффективных экипажей беспилотных систем.