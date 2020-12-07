Украинский писатель и создатель видеоигры S.T.A.L.K.E.R умер от COVID-19

Украинский писатель-фантаст и создатель известной видеоигры 66-летний Сергей Иванов скончался после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Это произошло еще 25 ноября, но о его смерти стало известно только сегодня.

Подробности трагедии пока неизвестны. Сообщается, что знаменитость в конце 2012 года прекратил свою деятельность писателя и до своей смерти работал в Институте кибернетики имени В. М. Глушкова НАН Украины. Об этом стало известно на сайте игры S.T.A.L.K.E.R.

Напомним, что Иванов стал популярен в 1991 году благодаря сценарию к компьютерной аркаде S.T.A.L.K.E.R. На сегодняшний день этот вариант не сохранился, поэтому сценарист значится в новом современном варианте.

Кроме того, Иванов публиковался в таких изданиях как "Киевские ведомости", "Юный техник", "Reflect...Куадусешщт" и "Черновик". Отметим, иногда он писал под псевдонимом Гарм Видар.

Как сообщал OBOZREVATEL, компания Microsoft Xbox Games Showcase презентовала сиквел знаменитой S.T.A.L.K.E.R. от украинской студии GSC Game World. В трейлере поклонники заметили отрывок из произведения "Катерина" Тараса Шевченко.