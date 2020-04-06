Главная Новости
6 апреля • обновлено в 18:19
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Тело погибшего в РФ порноактера не могут доставить в Украину: "Положат в общую могилу!"

1.2т
Читать материал на украинском

Тело скандального блогера и порноактера Павла Петеля, который погиб в ДТП в Подмосковье, не могут доставить на родину – в Украину из-за закрытых границ.

Так, об этом на своей странице в Instagram заявил его друг, бьюти-блогер Сергей Остриков. Мужчина также добавил, что, вероятнее всего, Павла придется хоронить в России.

Павел Петель

Павел Петель

Фото: instagram/petelhouse

"Мой друг погиб. По российскому законодательству я Павлу никто, и здесь у него нет никого из родных. При текущей ситуации с закрытыми границами тело на родину в Украину, скорее всего, не отправят. Семья при закрытых границах тоже не сможет приехать из Украины. Я не знаю, что будет, если этим никто не займется. В общую могилу положат? Или может стоит сделать кремацию? Но вот как передать документы на это решение из другой страны?" – написал Остриков.

Павел Петель

Павел Петель

Фото: instagram/petelhouse

Ранее OBOZREVATEL опубликовал серию самых смелых и откровенных фото Павла Петеля, которыми он делился с поклонниками в своих соцсетях.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Кристина Долматова
Теги
шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1319.

    Вылечились: 28. Умерли: 38.

  • В мире заболели более 1,27 миллиона человек, погибли – почти 70 тысяч

  • В Украине начался жесткий этап карантина: что запрещено.

  • Известный профессор спрогнозировала, что коронавирусом заразятся 30 млн украинцев, а страну ждет тяжелый сценарий COVID-19.

  • Комаровский посоветовал украинцам неожиданный "дезинфектор" вместо мыла.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги