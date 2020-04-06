Тело скандального блогера и порноактера Павла Петеля, который погиб в ДТП в Подмосковье, не могут доставить на родину – в Украину из-за закрытых границ.

Так, об этом на своей странице в Instagram заявил его друг, бьюти-блогер Сергей Остриков. Мужчина также добавил, что, вероятнее всего, Павла придется хоронить в России.

Павел Петель Фото: instagram/petelhouse

"Мой друг погиб. По российскому законодательству я Павлу никто, и здесь у него нет никого из родных. При текущей ситуации с закрытыми границами тело на родину в Украину, скорее всего, не отправят. Семья при закрытых границах тоже не сможет приехать из Украины. Я не знаю, что будет, если этим никто не займется. В общую могилу положат? Или может стоит сделать кремацию? Но вот как передать документы на это решение из другой страны?" – написал Остриков.

Павел Петель Фото: instagram/petelhouse

Ранее OBOZREVATEL опубликовал серию самых смелых и откровенных фото Павла Петеля, которыми он делился с поклонниками в своих соцсетях.

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