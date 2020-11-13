Платье, в котором Кейт Миддлтон ходила пить пиво, признали нарядом десятилетия

Эксперты журнала "Vogue" признали платье герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон нарядом десятилетия.

Так, в изумрудном платье от дизайнера Сьюзи Кейв герцогиня посетила пивоварню "Guinness" в Дублине в марте прошлого года, пишет "Irish Central".

Как стало известно, данный наряд жена принца Уильяма выбрала для похода выпить пива вечером. Кроме того, платью даже дали еще одно название – Фальконетти.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кейт Миддлтон признали самой стильной знаменитостью в Instagram.