Платье, в котором Кейт Миддлтон ходила пить пиво, признали нарядом десятилетия
Эксперты журнала "Vogue" признали платье герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон нарядом десятилетия.
Так, в изумрудном платье от дизайнера Сьюзи Кейв герцогиня посетила пивоварню "Guinness" в Дублине в марте прошлого года, пишет "Irish Central".
Как стало известно, данный наряд жена принца Уильяма выбрала для похода выпить пива вечером. Кроме того, платью даже дали еще одно название – Фальконетти.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кейт Миддлтон признали самой стильной знаменитостью в Instagram.