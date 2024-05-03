Ратаковски с глубоким декольте, изящная Кейт Мосс и другие. Самые эффектные образы The King's Trust 2024, который называют репетицией Met Gala

Накануне в Нью-Йорке состоялось светское мероприятие The King's Trust 2024, которое называют репетицией Met Gala. Этот ежегодный балл считается одним из самых престижных событий в США. Он нацелен на продвижение благотворительных инициатив британского короля Чарльза III в Америке.

Поскольку на мероприятие приглашают элиту американского шоу-бизнеса, а всего через несколько дней состоится долгожданный Met Gala, СМИ часто сравнивают эти красные дорожки и шутят, что знаменитости репетируют один из важнейших выходов в году. OBOZ.UA собрал несколько ярких образов, которые продемонстрировали всемирно известные артисты, модели и актеры.

Эмили Ратаковски

Американская модель и актриса с изящной фигурой Эмили Ратаковски выбрала нежный и соблазнительный образ. На ней было бежевое шелковое платье с очень глубоким декольте, которая подчеркнула бедра звезды и гармонично выглядела с простыми локонами.

Эшли Грэм

Модель plus-size Эшли Грэм вышла на красную дорожку в латексном образе с рукавами до локтей. Наряд был ярким, но вместе с тем сдержанным, ведь закрывал грудь и ноги звезды.

Кейт Мосс

50-летняя супермодель в этом году выглядела легко и нежно в своем светлом платье до пола. В образе знаменитости не было ничего провокационного, но изящные детали в виде длинной ленты на бедрах и открытых босоножек, придали образу Мосс элегантности.

Таяна Тейлор

Американская певица, актриса и танцовщица Таяна Тейлор была одной из немногих, кто добавил много интересных акцентов в свой образ – экстримально высокие сапоги, платье с корсетом, жакет, стильную стрижку и даже аксессуар-фотоаппарат.

Сэм Смит

Невозможно было отвести взгляд и от мужчин, которые по большей части одели классические костюмы. Однако певец Сэм Смит стал исключением. Он эпатировал на The Kings Trust 2024 в кожаном тренче, который соединил с серьгой в ухе и подкрученными вверх усами.

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