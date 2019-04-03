''Мы все виноваты'': украинский певец отреагировал на массовый ссоры в сети из-за выборов

В массовых ссорах и разногласиях, которые последовали за первым туром выборов президента в Украине, виноваты все жители страны. Вместо того, чтобы сплотиться заранее, люди стали ругаться и обвинять друг друга.

Таким мнением на личной странице в Facebook поделился украинский певец, лидер группы "Тартак" Александр Положинский.

"Если бы мы были мудрыми, мы бы объединялись и разрабатывали планы общих действий на случай оправдания худших прогнозов и сценариев. Но нет — мы ссоримся. И обвиняем друг друга. Да, мы все виноваты. В том, что так и не начали объединяться и разрабатывать планы. Раньше", — написал он.

"Почему дураки, потому что бедные, чего бедные, потому что дураки... Ну, к счастью, не все! Прям, как в твоей песне!" — поддержали позицию артиста в комментариях.

Новости Слова жены Владимира Зеленского о Крыме задели россиян

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине завершился первый тур выборов президента Украины, и после закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол, СМИ и социологические институты обнародовали предварительные итоги.

Согласно данным экзит-полов, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила двух лидеров президентской гонки — кандидатов на пост главы государства Владимира Зеленского и Петра Порошенко на дебаты.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!