Кароль и Балан показали свою "историю любви" на "Голосі країни-10"

Во время суперфинала "Голос країни-10" звездные тренеры Тина Кароль и Дан Балан, которым на протяжении долгого времени приписывают роман, презентовали романтическую песню.

Так, после второго этапа борьбы участников проекта за победу артисты порадовали зрителей совместным выступлением (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дан Балан и Тина Кароль Instagram @goloskrainy_official

В частности, Тина и Дан спели композицию, которая называется "Помнишь". Во время исполнения звезды оказались рядом в доме артистки: Кароль сидела за фортепиано, а Балан – стоял рядом и играл на гитаре.

Тина Кароль и Дан Балан кадр из видео

Тина Кароль и Дан Балан кадр из видео

Кроме того, в кадре были показаны трогательные моменты, которые происходили между певцами на "Голос країни-10": их нежные объятия, романтические взгляды, танцы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как развивались "отношения" Кароль и Балана на "Голосі країни-10".

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