"Какая мерзость": Ирина Отиева разозлилась на Андрея Малахова

Певица с армянскими корнями Ирина Отиева, которая рассказала, как все ее предали, обвинила ведущего Андрея Малахова и сотрудников его программы в провокации и травле.

27 января на российском телевидении вышла программа про то, как сейчас живет Отиева.

Оказалось, что все слова исполнительницы работники шоу записали на скрытую камеру.

"Андрей, с каких пор ты стал травить заслуженных пенсионеров? Этот момент я упустила", - написала Отиева Малахову.

По словам Ирины, она пустила сотрудников Андрея Малахова к себе в квартиру просто на чай, и говорила с ними по душам. В итоге оказалось, что ее тайно записывают на камеру и потом эти кадры выпустили в эфир без ее ведома.

"Я заболела, температура 38,3, в этот день ждала дочь и подругу. Звонок в дверь, открываю, стоят два сотрудника Андрея Малахова с цветами. Я их узнала, пустила к себе, как добрая армянка, со всей Душой пригласила за стол, накормила, напоила. Если бы я знала, что это провокация, в жизни не сделала бы этого. Потому что все, что я говорила, было записано на скрытую камеру", - написала Отиева в Инстаграм.

Кроме того, в это же время к ее матери явились два других человека, они представились редакторами телеканала "Домашний" и в подъезде взяли у нее интервью якобы с позволения дочери.

"Какая мерзость подлость и гадость. Больного человека в халате и ночной рубашке использовать как материал для своего журналистского хамства. Только потому, что этот человек Великодушен", - возмутилась певица.

"Да, все, что вы слышали в программе — это мои слова. 10 лет назад я действительно была в депрессии, когда меня предали мои друзья и коллеги. Об этом периоде я и говорила! Но эти люди извинились! И Молодцы", - добавила она.

Также артистка опубликовала семейное фото и предупредила, что на нее еще будет вылито много грязи.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Ирина Отиева рыдала от обиды на Серова и Лолиту.

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