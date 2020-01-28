Почему Панин отказался прожарить Собчак? Ответ рассмешил даже саму Ксению

Скандальный актер Алексей Панин не принял участие в шоу "Прожарка", героиней которого стала Ксения Собчак.

Ведущий Гавриил Гордеев перечислил звезд, которые не пришли "прожарить" Собчак и с юмором рассказал о том, почему так произошло.

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"…Гуф отказался, но очень сильно извинялся. Алексей Панин отказался со словами "а что обо мне потом люди подумают", - сказал Гордеев.

Мотивы Панина очень рассмешили и публику, и саму Ксению Собчак.

Ксения Собчак

Момент с Собчак и Паниным смотрите с 55-й минуты шоу.

Напомним, в программе "Прожарка" высмеивают звезд, и делают это довольно резко.

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