Топ-3 мемов про коронавирус

Опасная коронавирусная инфекция, которая распространилась по миру из Китая и унесла уже более сотни жизней, который день остается предметом бурного обсуждения в сети.

Помимо ряда теорий от конспирологов и фаталистов это породило еще и серию мемов.

Прежде всего, в сети красиво описали печальные реалии ряда государств сюжетами компьютерных игр.

Австралия после борьбы с жуткими пожарами получила соответствие с "Firewatch" (Пожарный дозор), ситуация в России напомнила знаменитый шутер "Half-Life" о последствиях правительственных экспериментов и противостоянии солдатам и монстрам, США и Иран же в контексте их ядерной гонки связали с "Civilization VI".

Китай предсказуемо сопоставили с "Plague Inc." - игрой про эпидемию чумы, целью которой является уничтожение всего мира. После вспышки коронавируса она стала сильно популярна.

Сделали и более банальный мем про китайского ребенка, который в школе получил... коронавирус:

"Мем получился смешной, а главное - вирусный", - говорит один человек в костюме химзащиты второму на третьем меме.

Напомним, что по последним данным коронавирус заразил уже почти 5 тысяч человек, и число летальных случаев значительно превышает количество спасенных.

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