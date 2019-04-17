Полякову и DZIDZIO втянули в историю с дебатами: у звезд ответили

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что перед дебатами кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые состоятся 19 апреля, на НСК "Олимпийский" будут развлекать публику популярные украинские артисты Оля Полякова и DZIDZIO.

Информацию распространили на Facebook-странице "Команда Зеленського. Голованівський край". OBOZREVATEL решил разобраться в ситуации и узнал у менеджмента Оли Поляковой, причастна ли поп-дива к истории дебатами.

Продюсер Ольги Михаил Ясинский опроверг слухи и отметил, что данная информация является неправдивой и певица не участвует в любых агитационных мероприятиях. Перед дебатами Оля будет выступать в Запорожье и Северодонецке, следовательно, в этот день артистка будет находиться в дороге.

Оля Полякова и Dzidzio YouTube (скриншот из видео)

Также Ясинский упрекнул журналистов, которые распространяют подобные выдумки, в отсутствии профессионализма.

"Я вообще удивлен... Мы искренне поддерживаем стремление украинского общества к честным выборам и в агитации кандидатов в президенты не участвуем. В эти дни Оля находится в гастрольном туре шоу "Королева Ночи" и в ее планы входит исключительно передвижение по разбитым дорогам Украины из Северодонецка, где она выступит перед 5000 зрителей в Ледовом Дворце и городе Запорожье, где у нее корпоративное выступление", – уточнил Михаил.

Команда DZIDZIO также опровергла информацию, отметив, что артист не планировал выступать на "Олимпийском".

"19 апреля состоится Национальная кинопремия" Золота Дзиґа", в которой наш фильм" DZIDZIO ПЕРВЫЙ РАЗ" представлен в трех номинациях. Кроме того, Дзидзьо (Михаил Хома) избран Киноакадемией для объявления победителя в номинации "Лучшая музыка". Он будет присутствовать на кинопремии и осуществлять выступление на одной из сцен на НСК "Олимпийский" не планировал", – цитирует слова пиар-менеджера DZIDZIO Лилии Слюсар издание Укринформ.

Отметим, помимо Facebook-паблика "Команда Зеленського. Голованівський край" информация о грядущем выступлении украинских артистов не распространялась ни на одном из официальных ресурсов команд кандидатов в президенты.

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешний президент Украины Петр Порошенко заявил, что его команда заключила трехстороннее соглашение с Зеленским и НСК "Олимпийский". При этом до сих пор стороны не договорились о точной дате проведения дебатов.

Однако в НСК и штабе Зеленского официально не подтвердили договоренность с командой Порошенко.

В "Олимпийском" в то же время добавили, что стадион арендован штабами кандидатов в президенты на 15 часов – с 09:00 до 00:00 19 апреля.

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