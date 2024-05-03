Заморозки на поверхности почвы ночью и до +26 днем: синоптики дали прогноз погоды на субботу, 4 мая

Погода в Украине в субботу, 4 мая, будет солнечной и теплой во всех регионах, на западе температура днем поднимется до +26 градусов. При этом на севере и востоке ночью ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Об этом говорится в прогнозе, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Так, в восточных регионах, а также на Полтавщине, Сумщине и Черниговщине температура воздуха ночью будет от +1 до +6 градусов, а на поверхности грунта ожидаются заморозки до -3 градусов.

Днем в восточных регионах столбики термометров будут показывать от +11 до +16 градусов. На остальной территории ночью от +4 до +9, на юге страны и Закарпатье до +13 градусов. Днем по Украине синоптики прогнозируют от +15 до +20 градусов, в западных областях от +21 до +26.

В столичном регионе 4 мая ожидается переменная пасмурность, без осадков. Температура ночью от +4 до +9 градусов, днем от +15 до +20; в Киеве ночью до +8, днем от +17 до +19 градусов.

Осадков в ближайшие три дня по Украине не ожидается. Только днем 5-6 мая в северных и западных областях местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Также синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине с 4 по 6 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, на Пасху часть Украины накроют дожди и грозы. Осадки ожидаются в северных областях, на западе, центральной части и Харьковщине.

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