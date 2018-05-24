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Дочь Брюса Уиллиса полностью разделась на камеру: смелый кадр

6.2тЧитать новость на украинском

Младшая дочь легендарных голливудских актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса Таллула сфотографировалась полностью оголенной.

24-летняя девушка довольно часто демонстрирует откровенные снимки без одежды. Очередное смелое фото опубликовано в ее Instagram-аккаунте.

В кадре Таллула позирует в профиль, прикрывая грудь, но демонстрируя попу.

Таллула Уиллис

Instagram @buuski

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Новая внешность: дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы

Ранее дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса заявляла, что в подростковом возрасте комплексовала по поводу своей фигуры. С тех пор, как модели удалось справиться с проблемой лишнего веса, она не упускает возможности лишний раз продемонстрировать свои формы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Таллула Уиллис приняла участие в весьма откровенной фотосессии, где она снималась в стиле ню.

Персона
Таллула Уиллис
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