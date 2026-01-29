Звезды 'Бриджертонов' обратились к украинцам перед премьерой 4 сезона. Видео

Главные актеры сериала "Бриджертоны" Люк Томпсон и Ерин Ха, которые исполняют роли Бенедикта Бриджертона и Софи Бек, обратились к украинцам по случаю премьеры четвертого сезона. Знаменитости призвали граждан нашей страны смотреть новые эпизоды проекта на стриминговом сервисе Netflix.

Кроме того, артисты пожелали аудитории, чтобы проект дарил только теплые ощущения. Видеообращение появилось на Instagram-странице Netflix.ua.

"Здравствуй, Украина. Мы очень рады поделиться с вами 4-м сезоном "Бриджертонов". Пусть новый сезон согреет ваши сердца", – сказали звезды.

Теплые слова Люка Томпсона и Ерин Ха вызвали море положительных эмоций у украинских фанатов "Бриджертонов". Под постом юзеры оставили много эмодзи с сердечками и огоньками, а также отметили, что уже начали просмотр новых эпизодов:

"Улыбка на все лицо. Надо бегом смотреть".

"Уже на Netflix загружаю серии, даже отсутствие света не помешает премьере".

"Так, где мое ведро попкорна? Бегом смотреть, греть сердечко".

"Ура!"

"Слышать вот это "Ukraine" при каждом обращении к нам так приятно".

Отметим, что 4-й сезон одного из самых успешных костюмированных проектов Netflix раскрывает историю любви "свободного" Бенедикта Бриджертона, которого светское общество и семья все активнее побуждают заключить брак. Во время бала-маскарада он знакомится с загадочной дамой Софи Бек, которая кардинально меняет его позицию. Бенедикт Бриджертон начинает активно искать незнакомку, даже не догадываясь, что из-за строгой мачехи она работает служанкой.

29 января на стриминге Netflix вышли первые четыре серии нового сезона "Бриджертонов". Следующие эпизоды будут доступны к просмотру 26 февраля.

