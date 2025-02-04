Звезда 'Я соромлюсь свого тіла' высказалась о возрождении легендарного проекта

Звезда телепроекта "Я соромлюсь свого тіла", прекратившего свое существование из-за пандемии, гинеколог Людмила Шупенюк высказалась о возрождении популярного социального шоу. По ее словам, было бы здорово вернуть его на экраны, однако пока такой перспективы нет.

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По словам гинеколога, в наше время проект стал бы еще интереснее и неординарнее из-за проблем, с которыми теперь сталкиваются украинцы. Об этом она рассказала в интервью "Тур звездами".

"Проект был супер. И если бы где-то на сегодняшний день меня бы пригласили в какой-то проект, то здесь однозначно да. Потому что он был очень интересен. Причем интересен для нас врачей, интересен для пациентов и интересен как воспитательный момент. И мы очень многое прошли в себе перерождение. Наши пациенты, которые были на проекте, пришли к перерождению. Я считаю, что он был очень полезен. Для меня лично и для тех, кто смотрел этот проект, так само", – отметила Людмила Шупенюк.

Однако гинеколог не против, чтобы "Я соромлюсь свого тіла" объявило о перезапуске, ведь он был достаточно полезен для общества.

"Я уверена, мы будем сталкиваться с очень многими проблемами, причем неординарными. Это уже видно по нашим конгрессам за границей, когда собирают наши врачи со своим уже сегодняшним опытом полные аудитории для решения каких-то вопросов. Я думаю, что он был очень кстати. Поэтому все возможно", – добавила она.

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