Звезда 'Квартала' и 'Лиги смеха' впервые показала своего бойфренда-фотографа. Фото

Звезда "Женского квартала" и "Лиги смеха" Александра Машлятина сделала новогодний подарок поклонникам и впервые рассекретила своего парня. Им оказался 28-летний фотограф Иван Кабанков из Киева.

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На съемки рождественского выпуска проекта "Порадниця" она пригласила своего бойфренда, а он не отказался. Сколько именно пара находится в отношениях – неизвестно. Лишь в июне 2024 года Иван Кабанков публиковал в Instagram фотографию любимой. Другую информацию о личной жизни ни юмористка, ни фотограф не рассекречивают.

Известно, что Новый год 2024 они встречали вместе, поэтому можно предположить, что пара в отношениях еще с 2023-го.

"Лучшее Рождество было у меня в прошлом году, потому что я его встретил в кругу Сашиной семьи, – отметил Иван Кабанков и добавил: – Но там был один момент. Саша меня предупредила: "Ваня, надо будет какую-нибудь колядку рассказать". А не знаю ни одной. Я весь вечер дергал коленкой под столом и боялся, когда меня вызовут. Но все получилось нормально".

Ранее OBOZ.UA писал, что Евгений Клопотенко впервые рассекретил тайный роман со звездой "МастерШефа" Песковой. По словам кулинарного эксперта, он трижды пытался выстроить романтические отношения с коллегой, однако ничего не сложилось, ведь они не смогли до конца разобраться в своих чувствах.

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