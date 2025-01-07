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Звезда "Квартала" и "Лиги смеха" впервые показала своего бойфренда-фотографа. Фото

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
1 минута
2,7 т.
Звезда 'Квартала' и 'Лиги смеха' впервые показала своего бойфренда-фотографа. Фото

Звезда "Женского квартала" и "Лиги смеха" Александра Машлятина сделала новогодний подарок поклонникам и впервые рассекретила своего парня. Им оказался 28-летний фотограф Иван Кабанков из Киева.

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На съемки рождественского выпуска проекта "Порадниця" она пригласила своего бойфренда, а он не отказался. Сколько именно пара находится в отношениях – неизвестно. Лишь в июне 2024 года Иван Кабанков публиковал в Instagram фотографию любимой. Другую информацию о личной жизни ни юмористка, ни фотограф не рассекречивают.

Известно, что Новый год 2024 они встречали вместе, поэтому можно предположить, что пара в отношениях еще с 2023-го.

Звезда "Квартала" и "Лиги смеха" впервые показала своего бойфренда-фотографа. Фото

"Лучшее Рождество было у меня в прошлом году, потому что я его встретил в кругу Сашиной семьи, – отметил Иван Кабанков и добавил: – Но там был один момент. Саша меня предупредила: "Ваня, надо будет какую-нибудь колядку рассказать". А не знаю ни одной. Я весь вечер дергал коленкой под столом и боялся, когда меня вызовут. Но все получилось нормально".

Звезда "Квартала" и "Лиги смеха" впервые показала своего бойфренда-фотографа. Фото

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