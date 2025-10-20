Звезда 'Во все тяжкие' с ДЦП обручился: что известно о его возлюбленной. Фото

33-летний актер АрДжей Митт, известный своей ролью Уолтера Уайта-младшего в культовом сериале "Во все тяжкие" (Breaking Bad), сделал предложение своей девушке Кеннеди Суарес. Помолвка состоялась еще 10 октября во время благотворительного мероприятия Dia del Sol 2025 в Карлсбаде, Калифорния.

Однако пара только на днях решила рассказать это на всеобщее обозрение – в медиа People. Митт стал на одно колено во время торжественного вечера, посвященного поддержке Объединенной гильдии больных церебральным параличом (ДЦП) Сан-Диего, амбассадором которой он является. Известно, что актер также живет с этим заболевание.

"Я очень рад, что нашел своего человека, партнера по жизни, который побуждает меня становиться лучше, независимо от того, чем мы занимаемся. Кеннеди – это все для меня, и я не могу дождаться, когда мы официально начнем нашу совместную жизнь и увидим, какие приключения ждут нас в будущем", – поделился сокровенным АрДжей Митт.

В частности, Кеннеди Суарес отпраздновала в этот день свое 30-летие. В своем Instagram она поделилась трогательными словами: "Мое 30-летие было похоже на сказку... Рядом со мной мужчина моей мечты, и мы делаем то, что любим больше всего – помогаем другим".

Митт, который живет с церебральным параличом, активно занимается благотворительностью и выступает за права людей с инвалидностью. Его невеста также присоединяется к этой деятельности – пара регулярно участвует в благотворительных акциях и правозащитных мероприятиях. На следующий день после помолвки они вместе посетили гала-мероприятие по случаю 50-летия Юридического центра прав людей с инвалидностью в Лос-Анджелесе.

Влюбленные знакомы уже более десяти лет. Их дружба переросла в романтические отношения около пяти лет назад во время совместного путешествия.

Сейчас пара живет в Браунсвилле, штат Техас, и пока не начала планировать свадьбу. Митт возглавляет семейный благотворительный фонд The Mitte Foundation в Остине, который поддерживает маргинализированные общины Южного Техаса. Суарес работает удаленно как HR-специалист и часто сопровождает возлюбленного на кинопроектах.

После успеха "Во все тяжкие", АрДжей Митт продолжил карьеру в кино. Его последний фильм "Вестгемптон" презентовали на кинофестивале Tribeca 2025, а вскоре ожидается премьера драмы "Полюби меня мертвым", где он снимался вместе с Дав Камерон.

