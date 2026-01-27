Звезда 'Служанки' Сидни Суини 'осквернила' главный символ Голливуда и нарвалась на проблемы с законом

В Лос-Анджелесе, США, разгорелся скандал вокруг актрисы Сидни Суини после ночной съемки возле культового знака HOLLYWOOD. Звезду фильма "Служанка" и сериала "Эйфория" осуждают из-за рекламного трюка для запуска собственной линии белья, который может иметь юридические последствия.

Видео дня

Как сообщает TMZ, Суини вместе с командой получила разрешение от FilmLA на съемки вблизи знака Голливуда. В то же время актрисе не разрешалось подниматься на саму конструкцию или касаться ее.

Несмотря на это, в видео, попавшем в сеть, видно, как ночью Суини залезает на одну из букв знака и развешивает веревку из бюстгальтеров из своей новой коллекции.

По информации издания, актриса была одета в черные брюки-карго, худи с капюшоном и кепку. Съемочная группа фиксировала, как она поднимается на холм и украшает знак элементами белья. Источники утверждают, что эти кадры предназначались для промо запуска бренда Syrn.

Голливудская торговая палата, которая владеет правами интеллектуальной собственности на использование изображения знака HOLLYWOOD, заявила, что никакого разрешения на такие действия не предоставляла. В электронном письме к источнику ее представители отметили, что использование знака в коммерческих целях возможно только после получения отдельной лицензии.

Президент и генеральный директор Палаты Стив Ниссен в комментарии Fox News Digital подтвердил, что организация не была проинформирована о съемках и не предоставляла разрешения на постановку с участием Суини.

Актриса теоретически может столкнуться с обвинениями в незаконном проникновении на территорию и/или вандализме. В то же время в полиции Лос-Анджелеса заявили, что пока расследование не проводится и никакого преступления официально не зафиксировано.

Ситуация получила новое развитие после того, как Суини опубликовала в Instagram дополнительные видео со съемок. На них видно, как актриса вместе с командой поднимается к знаку, развешивает бюстгальтеры и покидает место съемки.

Рекламный инцидент произошел на фоне активной работы актрисы над собственным бизнесом. Ранее сообщалось, что ее линию белья поддерживают инвесторы, в частности Джефф Безос и его жена Лорен Санчес. По словам источников, проект разрабатывался больше года и является одним из крупнейших предпринимательских шагов в карьере Суини.

Сидни Суини сейчас находится на пике популярности после успеха психологического триллера "Служанка" режиссера Пола Фига, премьера которого состоялась в декабре 2025 года. Фильм собрал более 250 миллионов долларов в мировом прокате и вышел в украинских кинотеатрах 1 января 2026 года, получив преимущественно положительные отзывы критиков.

Ранее OBOZ.UA писал, что в свое время Сидни Суини попала в еще один "грязный" скандал. Актрису обвинили в нацизме из-за рекламы джинсов. Ее креатив многие увидели как "слепую к контексту" игру со спорными темами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!