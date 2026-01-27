УкраїнськаУКР
русскийРУС

Звезда "Служанки" Сидни Суини "осквернила" главный символ Голливуда и нарвалась на проблемы с законом

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
798
Звезда 'Служанки' Сидни Суини 'осквернила' главный символ Голливуда и нарвалась на проблемы с законом

В Лос-Анджелесе, США, разгорелся скандал вокруг актрисы Сидни Суини после ночной съемки возле культового знака HOLLYWOOD. Звезду фильма "Служанка" и сериала "Эйфория" осуждают из-за рекламного трюка для запуска собственной линии белья, который может иметь юридические последствия.

Видео дня

Как сообщает TMZ, Суини вместе с командой получила разрешение от FilmLA на съемки вблизи знака Голливуда. В то же время актрисе не разрешалось подниматься на саму конструкцию или касаться ее.

Несмотря на это, в видео, попавшем в сеть, видно, как ночью Суини залезает на одну из букв знака и развешивает веревку из бюстгальтеров из своей новой коллекции.

По информации издания, актриса была одета в черные брюки-карго, худи с капюшоном и кепку. Съемочная группа фиксировала, как она поднимается на холм и украшает знак элементами белья. Источники утверждают, что эти кадры предназначались для промо запуска бренда Syrn.

Звезда "Служанки" Сидни Суини "осквернила" главный символ Голливуда и нарвалась на проблемы с законом

Голливудская торговая палата, которая владеет правами интеллектуальной собственности на использование изображения знака HOLLYWOOD, заявила, что никакого разрешения на такие действия не предоставляла. В электронном письме к источнику ее представители отметили, что использование знака в коммерческих целях возможно только после получения отдельной лицензии.

Президент и генеральный директор Палаты Стив Ниссен в комментарии Fox News Digital подтвердил, что организация не была проинформирована о съемках и не предоставляла разрешения на постановку с участием Суини.

Звезда "Служанки" Сидни Суини "осквернила" главный символ Голливуда и нарвалась на проблемы с законом

Актриса теоретически может столкнуться с обвинениями в незаконном проникновении на территорию и/или вандализме. В то же время в полиции Лос-Анджелеса заявили, что пока расследование не проводится и никакого преступления официально не зафиксировано.

Ситуация получила новое развитие после того, как Суини опубликовала в Instagram дополнительные видео со съемок. На них видно, как актриса вместе с командой поднимается к знаку, развешивает бюстгальтеры и покидает место съемки.

Рекламный инцидент произошел на фоне активной работы актрисы над собственным бизнесом. Ранее сообщалось, что ее линию белья поддерживают инвесторы, в частности Джефф Безос и его жена Лорен Санчес. По словам источников, проект разрабатывался больше года и является одним из крупнейших предпринимательских шагов в карьере Суини.

Звезда "Служанки" Сидни Суини "осквернила" главный символ Голливуда и нарвалась на проблемы с законом

Сидни Суини сейчас находится на пике популярности после успеха психологического триллера "Служанка" режиссера Пола Фига, премьера которого состоялась в декабре 2025 года. Фильм собрал более 250 миллионов долларов в мировом прокате и вышел в украинских кинотеатрах 1 января 2026 года, получив преимущественно положительные отзывы критиков.

Звезда "Служанки" Сидни Суини "осквернила" главный символ Голливуда и нарвалась на проблемы с законом

Ранее OBOZ.UA писал, что в свое время Сидни Суини попала в еще один "грязный" скандал. Актрису обвинили в нацизме из-за рекламы джинсов. Ее креатив многие увидели как "слепую к контексту" игру со спорными темами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!