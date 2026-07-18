Звезда сериала "Участковый из ДВРЗ" сыграл свадьбу: как выглядит непубличная жена Владимира Гладкого и кто из звезд был на церемонии

Украинский актер Владимир Гладкий сообщил о кардинальных изменениях в личной жизни. Звезда многих отечественных телесериалов, в частности, "Участковый из ДВРЗ" и "АТП Перевозчики", связал себя узами брака с любимой женщиной Натальей.

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Кадрами со свадебной церемонии актер поделился в своих Instagram-stories. В этот важный день Гладкий решил не тратить время на создание отдельного поста, а просто сделал репосты фотографий из аккаунтов гостей, по которым можно увидеть, что на торжестве было немало звезд.

Для свадьбы молодожены выбрали невероятно изысканные образы. Супруга Владимира Гладкого одела белоснежное платье в пол с открытыми плечами, "изюминкой" которого стали полупрозрачные кружевные вставки на талии. Она собрала волосы в элегантный гладкий пучок, а внешность подчеркнула нюдовым макияжем.

Владимир Гладкий со своей стороны одел классический черный смокинг, который скомбинировал с белой рубашкой. Акцентным элементом образа звезды сериала "Участковый из ДВРЗ" стал темно-зеленый галстук-бабочка на шее.

Важный день влюбленные провели в окружении самых близких людей, в частности, звезд украинского шоу-бизнеса. На кадрах с празднования можно увидеть актеров Дарью Петрожицкую, Ксеню Вертинскую, Арама Арзуманяна и Игоря Рубашкина.

Напомним, что о своих отношениях с Натальей Владимир Гладкий впервые публично заговорил в апреле прошлого года. Он не раскрывал никаких подробностей ни о возлюбленной, ни о продолжительности их романа, однако с уверенностью подчеркивал: нашел "своего" человека.

"Сейчас я влюблен и рад, что этот человек появился в моей жизни. Но она непубличная, и я не хочу, чтобы о ней кто-то что-то знал. Мы достаточно долго вместе, чтобы я понял, что это мой человек. О любви говорят шепотом", – делился актер.

До момента свадьбы Гладкий ни разу не показывал избранницу в соцсетях. Да и сама Наталья закрыла свой профиль в Instagram.

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