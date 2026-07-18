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Звезда сериала "Участковый из ДВРЗ" сыграл свадьбу: как выглядит непубличная жена Владимира Гладкого и кто из звезд был на церемонии

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,1 т.
Владимир Гладкий женился
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Украинский актер Владимир Гладкий сообщил о кардинальных изменениях в личной жизни. Звезда многих отечественных телесериалов, в частности, "Участковый из ДВРЗ" и "АТП Перевозчики", связал себя узами брака с любимой женщиной Натальей.

Кадрами со свадебной церемонии актер поделился в своих Instagram-stories. В этот важный день Гладкий решил не тратить время на создание отдельного поста, а просто сделал репосты фотографий из аккаунтов гостей, по которым можно увидеть, что на торжестве было немало звезд.

Владимир Гладкий женился на Наталье

Для свадьбы молодожены выбрали невероятно изысканные образы. Супруга Владимира Гладкого одела белоснежное платье в пол с открытыми плечами, "изюминкой" которого стали полупрозрачные кружевные вставки на талии. Она собрала волосы в элегантный гладкий пучок, а внешность подчеркнула нюдовым макияжем.

Владимир Гладкий со своей стороны одел классический черный смокинг, который скомбинировал с белой рубашкой. Акцентным элементом образа звезды сериала "Участковый из ДВРЗ" стал темно-зеленый галстук-бабочка на шее.

Пара провела важный день в компании звездных друзей

Важный день влюбленные провели в окружении самых близких людей, в частности, звезд украинского шоу-бизнеса. На кадрах с празднования можно увидеть актеров Дарью Петрожицкую, Ксеню Вертинскую, Арама Арзуманяна и Игоря Рубашкина.

Петрожицкая показала фото со свадьбы Гладкого
На свадьбе Владимира Гладкого и Натальи было немало звезд

Напомним, что о своих отношениях с Натальей Владимир Гладкий впервые публично заговорил в апреле прошлого года. Он не раскрывал никаких подробностей ни о возлюбленной, ни о продолжительности их романа, однако с уверенностью подчеркивал: нашел "своего" человека.

"Сейчас я влюблен и рад, что этот человек появился в моей жизни. Но она непубличная, и я не хочу, чтобы о ней кто-то что-то знал. Мы достаточно долго вместе, чтобы я понял, что это мой человек. О любви говорят шепотом", – делился актер.

До момента свадьбы Гладкий ни разу не показывал избранницу в соцсетях. Да и сама Наталья закрыла свой профиль в Instagram.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Даша Квиткова и Владимир Бражко устроили изысканную свадьбу.

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