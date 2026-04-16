Солистку The Pretty Reckless и звезду 'Сплетницы' с украинскими корнями укусил ядовитый паук: она напугала своим видом в больнице

Солистка рок-группы The Pretty Reckless Тейлор Момсен оказалась в больнице в разгар европейского тура Power Up легендарного коллектива AC/DC. Звезду сериала "Сплетница", которая, кстати, имеет украинские корни, укусил за ногу ядовитый паук, из-за чего состояние ее здоровья сильно ухудшилось.

Артистка обнародовала на личной странице в Instagram несколько жутких фотографий, на которых можно увидеть, что ее голень покрылась красными пятнами и заметно распухла. Селебрити провела в больнице целую ночь, однако, несмотря на неприятности, даже не задумалась об отмене своего выступления.

Что интересно, хотя яд паука негативно повлиял на самочувствие Тейлор Момсен, она не теряет позитивного настроя. Около недели назад, когда членистоногий укусил исполнительницу, она рассказала об этом фанатам с особой иронией.

"Это не был бы тур AC/DC, если бы меня не укусили. На этот раз огромный паук решил откусить от меня кусок, а его яд сильно повлиял на мой организм, поэтому вчера перед концертом пришлось вызвать замечательных врачей из Мексики, чтобы они сделали мне укол. Теперь я Женщина-паук? Бетгерл?", – написала исполнительница.

Стоит заметить, что Тейлор Момсен не впервые попадает в подобную ситуацию. В 2024 году во время открытия концерта AC/DC в Испании за ногу солистки The Pretty Reckless вцепилась летучая мышь. Артистка сначала не заметила млекопитающего, но когда зрители начали громко кричать и указывать на него пальцами, обратилась к команде за помощью. Тогда летучая мышь успела укусить Момсен, из-за чего ей пришлось в течение двух недель ей делать прививки от бешенства.

Что известно об артистке

Тейлор Мишель Момсен родилась 26 июля 1993 года в городе Сент-Луис, США, в семье с украинскими корнями. Предки матери певицы долгое время проживали в Одессе. В возрасте 3 лет она снялась для рекламы известного бренда панировочных сухарей, а первую значительную роль получила в проекте "Пророк смерти", мировая премьера которого состоялась в 2000-м.

Впоследствии Момсен присоединилась к созданию лент "Как Гринч украл Рождество", "Дети шпионов 2: Остров несбывшихся надежд" и "Мы были солдатами", после чего взяла небольшую паузу в актерстве. Она вернулась на экраны в 2006 году, снявшись в ряде успешных проектов, в частности, драме "Сплетница". Тейлор Момсен не ограничивалась только одной сферой деятельности, поэтому в 2008-м подписала контракт с модельным агентством, а со временем основала группу The Pretty Reckless.

