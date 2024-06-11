Звезда сериала 'Будиночок на щастя' Константин Войтенко второй раз женился: невеста была в черном прозрачном платье. Фото

Украинский актер Константин Войтенко, известный по ролям в кинолентах "Будиночок на щастя", "Коли ми вдома" и "Село на мільйон", женился на любимой Наталье Каминской через 1,5 года после развода с бывшей женой Валентиной Марининой. Девушка решила взять фамилию мужа, о чем свидетельствует ее новый никнейм в Instagram.

Пара обручилась 14 февраля этого года, а уже спустя почти 4 месяца расписалась. В кадры, которые влюбленные опубликовали в Instagram, попала лишь процедура создания брака, а вот самой свадьбы – нет.

Константин и Наталья Войтенки выбрали total black образы: актер – смокинг и чернаую полупрозрачную футболку, его любимая, владелица интернет-магазина, – прозрачное длинное платье с открытыми плечами. Из-под кружева сложно не заметить темное монохромное белье с высокой посадкой. Свои волосы она собрала в конский хвост, а глаза подчеркнул смоки айз.

Главный атрибут женитьбы – обручальные кольца – супруги имели из белого золота, что также идеально подходит к образам влюбленных. К слову, они выбрали украинский бренд SOVA.

"Муж и жена", – подписали они фотоподборку с этого события и добавили два черных сердечка в конце.

На пару уже посыпалось в комментариях море поздравлений как от коллег, так и от фанатов:

"Поздравляю", – написали коллеги по сериалу "Будиночок на щастя" Анна Кошмал и Наталья Денисенко.

"Кайф", – прокомментировал Тарас Цымбалюк.

"Вызывайте пожарных! Кайф! Поздравляю вас, и будьте очень счастливы".

"Пусть счастье будет только для двоих! Поздравляю с новым статусом".

"Черное платье! Лучше, что я видела за последнее время. Желаю вам счастья!"

"Очень красивые и счастливые, главное – на своей волне".

"Ну это конечно! Поздравления, мои хорошие".

Впервые об отношениях артист рассказал в соцсетях в мае прошлого года спустя 6 месяцев после новости о разводе с бывшей супругой Валентиной Марининой, которая обвиняла экс-любимого в абьюзе и тирании. Сам артист возражал подобное и заявлял, что она лжет, страдает психическими расстройствами, неадекватно ведет себя перед дочерью, и пригрозил судом.

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