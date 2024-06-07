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Ветер разгулялся не на шутку: появились первые кадры из королевской "свадьбы года"

Катерина Малай
Шоу Oboz
2 минуты
405
Ветер разгулялся не на шутку: появились первые кадры из королевской 'свадьбы года'

Герцог Вестминстерский Хью Гровенор и его избранница Оливия Хэнсон 7 июня в Лондоне сыграли "свадьбу года", на которую пригласили кронпринца Уильяма и многих других знатных королевских особ. На праздник не допустили много папарацци, но фото уже начали появляться в открытом доступе.

На кадрах видно нарядную невесту, некоторых из приглашенных гостей и самого принца Уильяма, стоявшего неподалеку от пары во время обмена обетами. OBOZ.UA покажет, как выглядела "свадьба года".

Ветер разгулялся не на шутку: появились первые кадры из королевской "свадьбы года"

Церемония прошла в Честерском соборе, куда с утра начали сходиться подданные Великобритании.

Сильный лондонский ветер сыграл плохую шутку с невестой. Ее длинная фата и платье от британского дизайнера Эммы Виктории Пейн развевалось, что, безусловно, придало фотографиям эффектности, но мешало Оливии Хэнсону идти к алтарю.

Ветер разгулялся не на шутку: появились первые кадры из королевской "свадьбы года"
Ветер разгулялся не на шутку: появились первые кадры из королевской "свадьбы года"

Наряд был украшен вышитыми под заказ деталями. Свадебное платье имело изящный силуэт с юбкой непышного кроя и плиссированным поясом.

Ветер разгулялся не на шутку: появились первые кадры из королевской "свадьбы года"

Принц Уильям, близкий друг жениха, выступал как сопровождающий на церемонии. Принцесса Евгения тоже была гостьей на празднике. Мог бы прилететь из США также принц Гарри, однако в последний момент выяснилось, что его присутствие будет нежелательным.

Ветер разгулялся не на шутку: появились первые кадры из королевской "свадьбы года"
Ветер разгулялся не на шутку: появились первые кадры из королевской "свадьбы года"
Ветер разгулялся не на шутку: появились первые кадры из королевской "свадьбы года"

33-летний Хью и 31-летняя Оливия объявили о своей помолвке в апреле 2023 года. Герцог Вестминстерский унаследовал титул и семейное состояние – 10 миллиардов фунтов стерлингов – в возрасте всего 25 лет. Его считали одним из самых завидных женихов в стране.

Ранее OBOZ.UA писал о том, почему королевский фотограф назвал "катастрофой" свадьбу принца Гарри и Меган Маркл.

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