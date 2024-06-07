Ветер разгулялся не на шутку: появились первые кадры из королевской 'свадьбы года'

Герцог Вестминстерский Хью Гровенор и его избранница Оливия Хэнсон 7 июня в Лондоне сыграли "свадьбу года", на которую пригласили кронпринца Уильяма и многих других знатных королевских особ. На праздник не допустили много папарацци, но фото уже начали появляться в открытом доступе.

На кадрах видно нарядную невесту, некоторых из приглашенных гостей и самого принца Уильяма, стоявшего неподалеку от пары во время обмена обетами. OBOZ.UA покажет, как выглядела "свадьба года".

Церемония прошла в Честерском соборе, куда с утра начали сходиться подданные Великобритании.

Сильный лондонский ветер сыграл плохую шутку с невестой. Ее длинная фата и платье от британского дизайнера Эммы Виктории Пейн развевалось, что, безусловно, придало фотографиям эффектности, но мешало Оливии Хэнсону идти к алтарю.

Наряд был украшен вышитыми под заказ деталями. Свадебное платье имело изящный силуэт с юбкой непышного кроя и плиссированным поясом.

Принц Уильям, близкий друг жениха, выступал как сопровождающий на церемонии. Принцесса Евгения тоже была гостьей на празднике. Мог бы прилететь из США также принц Гарри, однако в последний момент выяснилось, что его присутствие будет нежелательным.

33-летний Хью и 31-летняя Оливия объявили о своей помолвке в апреле 2023 года. Герцог Вестминстерский унаследовал титул и семейное состояние – 10 миллиардов фунтов стерлингов – в возрасте всего 25 лет. Его считали одним из самых завидных женихов в стране.

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