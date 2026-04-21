Звезда проектов 'Квартала 95' Игорь Ласточкин вышел на связь с фронта и поразил фанатов своим танцем в форме. Видео

Украинский юморист "Лиги смеха" и телеведущий Игорь Ласточкин, который служит в рядах ВСУ, опубликовал новое видео с фронта, где станцевал в военной форме в блиндаже. Ролик стал одним из немногих публичных публикаций артиста за время службы.

На видео, которое появилось в Threads, Ласточкин исполняет энергичный танец (хоть и под иностранную песню с эротическим подтекстом) и с хорошим настроением несмотря на фронтовые условия. Сам юморист коротко подписал публикацию: "Летчики когда не погода".

Описанием к видео он намекнул на свою вероятную роль оператора дронов на фронте.

В комментариях пользователи оставили десятки сообщений со словами поддержки, благодарят артиста за службу и желают ему беречь себя.

"Вот бы Вас снова увидеть в "Танцах со звездами" в честь победы. Желаем сил и здоровья! Спасибо за защиту!"

"На пятый год полномасштабной войны я узнала: Игорь круто танцует, Игорь – военный, Игорь – мой краш".

"Тот случай, когда стальные яйца не мешают круто танцевать. Уважение!"

"Я такая: "Ой, такой симпатичный дядя, так плавно танцует и наслаждается, вау". Я через 3 сек: Игорь Ласточкин где? Что делает? Мое почтение".

"Танец очаровал. Где-то там так и мой... Вы тойво, Игорь, снимайте, выкладывайте, если это помогает и держит кукуху, то танцуйте".

"Игорь – пример настоящего мужчины. До сих пор не могу привыкнуть, ведь амплуа комического актера дает о себе знать. Честь и уважение".

Напомним, Игорь Ласточкин сообщил о мобилизации в ряды ВСУ в феврале 2025 года. Тогда он опубликовал фото с оружием и военным билетом, добавив подпись: "Сложные времена рождают сильных людей! #одинз4%".

Артист служит в составе 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр". По его словам, вместе с побратимами он выполняет боевые задачи на Донбассе.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2026 года Ласточкин делился редкими фото, на которых были видны изменения в его внешности за время службы: артист отрастил бороду, его волосы частично поседели, а прическа стала короче на висках.

