Звезда Нацотбора Екатерина Заботкина впервые отреагировала на критику ее 'перевода' на жестовом языке

Переводчица жестового языка Екатерина Заботкина, которая во время Нацотбора на Евровидение 2024 года стала звездой сети благодаря своей харизме, впервые отреагировала на замечания по поводу непрофессионализма. Она признала, что в некоторых случаях перевод был недословным.

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Это впервые в истории Национальный отбор сделали инклюзивным, чтобы песни участников могли оценить еврофаны с нарушениями слуха, и в сети сразу появились жалобы от зрителей, действительно рассчитывавших на перевод. Критику Екатерина Заботкина прокомментировала для Радио Свобода.

"Осознаю, что могли быть моменты, где смысл я могла передать несколько иначе, чем он звучал в песне, но я очень открыта к тому, когда мне пишут люди, подсказывают, направляют. Это вдохновляет", – рассказала украинка.

При адаптации песен на жестовой язык было решено ориентироваться именно на украинского зрителя, поэтому перевод англоязычных песен был вдвое тяжелее для Заботкиной.

"Я прослушивалась исключительно на украинском жестовом языке, потому что мы работали в Украине для украинской аудитории. Мы для себя приняли решение, что переводим все и адаптируете на украинский язык, поэтому это был двойной вызов. Это был достаточно сложный перевод", – объяснила звезда Нацотбора.

Напомним, после того, как волна восторга относительно эмоциональной и харизматической подачи на жестовом языке прошла, юзеры начали замечать несколько неприятные детали. Например, жалобы от людей с нарушениями слуха на то, что им движения на экране ничего не объяснили.

Профессиональная переводчица жестового языка Марина Лиферова в комментарии OBOZ.UA объяснила, что, вероятно, причиной плохого перевода стало отсутствие подготовки к шоу. Она назвала работу коллеги "эмоциональными танцами с некоторыми словами жестовой речи".

Ранее OBOZ.UA также писал, что вторая переводчица на жестовом языке Ольга Буназив – пылкая фанатка УПЦ МП. На это обратили внимание пользователи сети, проанализировавшие ее страницу.

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