Звезда 'Миссии невыполнимой' Ванесса Кирби сообщила о беременности первенцем. Фото

Британская актриса Ванесса Кирби, известная по ролям в сериале "Корона" и франшизе "Миссия невыполнима", впервые станет мамой. 37-летняя звезда подтвердила беременность во время публичного выхода на Comic Con Experience Mexico 2025, где представила новый фильм Marvel "Фантастическая четверка: Первые шаги".

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На мероприятии в Мехико Кирби появилась в элегантном синем платье с открытыми плечами, которое выразительно подчеркнуло ее округлый живот. Во время фотосессии актриса нежно прикасалась к нему, тем самым подтверждая счастливую новость. На сцене ее сопровождали коллеги по фильму – Педро Паскаль, Джозеф Куинн и Эбон Мосс-Бахрах.

Отметим, что актриса уже давно известна своим стремлением хранить личную жизнь в тайне. В интервью Marie Claire она подчеркивала, что не желает делать свои отношения предметом всеобщего обсуждения, чтобы "они не становились интересными для посторонних", передает Daily Mail.

В декабре 2024 года стало известно, что Ванесса обручилась с американским игроком в лакросс Полом Рабилем после двух лет отношений. Пару впервые заметили вместе в октябре 2022 года в Нью-Йорке, но официально они подтвердили роман только в ноябре 2023-го. Тогда Пол, соучредитель Премьер-лиги по лакроссу, опубликовал серию фото с актрисой, сопроводив их трогательными словами об путешествии вместе: "С той самой минуты, когда мы впервые встретились в Де-Мойне, путешествуя по миру и возвращаясь обратно, жизнь с тобой стала намного лучше, целеустремленнее и прекраснее".

Сейчас пара ожидает рождения первенца, хотя представители обоих до сих пор не дали официальных комментариев.

Фильм "Фантастическая четверка: Первые шаги", который презентовали в Мексике, станет 37-м в Кинематографической вселенной Marvel. В ленте команда супергероев должна защитить свой ретро-футуристический мир, вдохновленный атмосферой 1960-х годов, от космического злодея Галактуса. Режиссером выступил Мэтт Шакман, а Ванесса Кирби исполняет роль Сью Шторм, также известной как Невидимая женщина.

Что касается личной жизни актрисы, ранее у нее был роман с Каллумом Тернером, с которым встречалась несколько лет после съемок в фильме "Королева и страна". Пара разошлась в 2020 году, и Кирби признавалась, что причиной стал напряженный рабочий график.

Пол Рабиль, в свою очередь, был ранее женат на спортсменке Келли Бергер, а также имел отношения с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес. Известно, что разрыв с Гонсалес состоялся в декабре 2022 года из-за несовместимости графиков, но они остались друзьями.

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