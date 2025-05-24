Победитель шоу 'Топ-модель по-украински' Самвел Туманян впервые стал отцом и показал эмоциональные фото с роддома

Семья победителя четвертого сезона реалити-шоу "Топ-модель по-украински" Самвела Туманяна стала больше еще на одного человека. Его жена, фитнес-тренер Анастасия Синанян родила первенца.

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Сейчас влюбленные решили не показывать лицо малыша, однако отметили, что они стали родителями мальчика, которого назвали Робертом. Радостной новостью модель поделился на личной странице в Instagram, показав первые кадры из роддома.

"Туманян Роберт Самвелович. Добро пожаловать в этот мир, сын. Будем делать все, чтобы быть для тебя самыми лучшими родителями", – написал новоиспеченный папа.

Самвел Туманян поделился серией фотографий, на которых можно увидеть, что он был рядом с женой в день появления младенца на свет. Родители не сдерживали эмоций, когда в конце концов смогли обнять своего сына. Модель также показал трогательную фотографию, где держит крошечную руку мальчика.

Со своей стороны Анастасия Синанян сообщила, что ее уже выписали из роддома. По словам новоиспеченной мамы, они не устраивали никаких гуляний, ведь хотели побыстрее вернуться домой.

Новость о пополнении в семье Самвела Туманяна и его избранницы вызвала бурные эмоции у подписчиков модели, которые искренне поздравили пару с рождением сына:

"Какие вы молодцы. Дай Бог всего наилучшего".

"Поздравляю вас. Пусть все будет хорошо. Здоровья маме и маленькому Роберту".

"Мои котики. Настя, какая ты сильная девочка, ты такая молодчинка! Самвел молодец, поддерживал постоянно и был рядом!"

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Алла Волкова впервые стала мамой в символическую дату и показала фото из роддома.

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