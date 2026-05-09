Звезда 'МастерШеф' Даша Евтух раскрыла, где будет жить с дочкой после эмиграции: здесь родственников не меньше, чем 'на Украине'

Участница кулинарного проекта "МастерШеф-11", блогер Даша Евтух, раскрыла, что после выезда из Украины они с дочкой Фемидой будут жить в Греции. Эту страну они выбрали не случайно, ведь имеют там много родственников.

Деталями эмиграции жена депутата Полтавского городского совета Александра Глазова поделилась в своем Instagram. Евтух обнародовала небольшой ролик, где показала путь из Украины в Грецию, и отметила, что они решили переехать, ведь не выдержали сложных условий жизни в родной стране во время войны.

"Мы выехали из Украины. Не выдержали постоянных тревог, стресса, постоянного волнения, усталости и ощущения, будто жизнь проходит мимо. Мы сели в поезд, потом в самолет и оказались там, где море пахнет свободой, а люди встречают так, будто ждали всю жизнь. Греция встречает нас теплом. Мы будем жить здесь. Почему именно она? У Фемиды здесь живет не меньше родственников, чем на Украине", – сказала блогер.

По словам Даши Евтух, раньше они с родными видели друг друга только по телефону или на фото, поэтому в конце концов решили к ним приехать. Звезда "МастерШеф" уже начала учить греческий язык и планирует освещать новый этап жизни за границей в социальных сетях.

Под видео Евтух появилось довольно много комментариев, где одни юзеры пожелали им с дочкой хорошо обустроиться на новом месте, тогда как другие не смогли оставить без внимания одну формулировку блогера. В ролике она использовала фразу "на Украине", которую употребляют российские пропагандисты, вместо правильного варианта "в Украине".

"Не "на", а "в" Украине".

"В Украине – запомни. И сделай доброе дело, не возвращайся в Украину. Пусть тебя любят греки, если ты за столько лет не выучила что в Украине!"

"На Украине, бл*дь".

"В Украине, а не на Украине!"

Напомним, что о своем решении переехать за границу Даша Евтух сообщила 6 мая. Она показала фотографию, где одной рукой держит коляску с ребенком, а другой – большой чемодан и сумку. Тогда у пользователей сети возник вопрос, выезжает ли вместе с блогером и Фемидой Александр Глазов. Евтух не давала никаких комментариев по этому поводу, тогда как ее муж подчеркнул: остался в Киеве.

