'Мы не выдержали'. Жена депутата и звезда 'МастерШеф' выехала из Украины и сделала заявление

Жена депутата Полтавского городского совета Александра Глазова и участница 11-го сезона проекта "МастерШеф" Даша Евтух сообщила, что приняла решение уехать из Украины. Пока она не раскрыла, в какой именно стране планирует поселиться, лишь отметила, что причиной кардинальных изменений в жизни стало то, что их семья "не выдержала".

О переезде блогер сообщила на личной странице в Instagram. Она обнародовала фото, где одной рукой держит коляску с дочкой Фемидой, а другой – большой чемодан и сумку.

"Мы выехали из Украины. Мы не выдержали... Кто-то поддержит и поймет, а кто-то снова раскритикует", – написала звезда "МастерШеф".

В комментариях под постом Даши Евтух юзеры начали задавать много вопросов о том, выезжает ли вместе с ней и дочерью за границу Александр Глазов. Блогер не дала никакого ответа, зато депутат вышел на связь в соцсетях и подчеркнул: он остается в Киеве.

Напомним, что в начале апреля семья Даши Евтух на себе ощутила последствия террористической войны, которую начала Россия. Враг атаковал Полтаву "Шахедами", в результате чего был разрушен дом блогера. К счастью, тогда обошлось без пострадавших, ведь на момент обстрела в недвижимости никого не было.

"Это наш семейный дом, я приобрел его еще до свадьбы. Слава Богу, девочки были в селе... Удар был такой силы, что вырвало целую стену, снесло крышу, выбило все окна и двери. Остался только каркас из трех стен и некоторые перегородки", – рассказывал Александр Глазов.

Позже звезда "МастерШеф" с мужем уточнили, что они не жили в этом доме длительное время, а сдавали его в аренду. В 2025 году супруги показали свое жилье под Киевом. Евтух и Глазов рассказывали, что арендуют просторный двухэтажный дом, что имеет большую территорию с садом, деревьями и игровым пространством для дочери, за около 1000 долларов в месяц.

