Звезда легендарного сериала 'Мэш' Лоретта Суит умерла

Американская актриса Лоретта Суит, известная по роли в сериале "Чертова служба в госпитале Мэш" умерла в возрасте 87 лет. Женщина ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке по естественным причинам.

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У актрисы не было семьи и детей. О ее смерти сообщил представитель актрисы Харлан Болл.

За свою карьеру Лоретта Суит получила четыре премии "Золотой глобус" и шесть премий "Эмми" (из них две – за работу в "Мэш"). Ее талант и вклад в кино и телевидение оставили заметный след в индустрии, поэтому в 1989 году женщина была удостоена звезды на Голливудской "Аллее славы".

Родилась Лоретта в Нью-Джерси. Получила образование в Американской академии драматического искусства в Нью-Йорке, поэтому дебютировала именно в театре. Однако ее быстро заметили телевизионщики, и Суит начала играть в телесериалах "Айронсайд" (1967), "Любовь в американском стиле" (1969-70 и 1971-74 годы).

Сериал "Чертова служба в госпитале Мэш" (на английском – сокращение M*A*S*H), 11 сезонов которого растянулись более чем на 10 лет, рассказывает о жизни военного передвижного хирургического госпиталя №4077. В нем Суит сыграла главную медсестру, майора Маргарет Халиган по прозвищу "Горячие губки".

Также можно вспомнить ее другие работы в кино – в фильмах "Гонки с дьяволом" (1975), "Пиво" (1985), "Упс... Апокалипсис!" (1986), "В аду нет ярости" (1991), "Пляжное кино" (1998), и многие другие. Творческую карьеру актриса оставила в начале нового столетия.

Лоретта Суит всегда любила животных, пропагандировала вегетарианство и сотрудничала со многими организациями по защите животных. А в 2017 году актриса выпустила книгу Switheart со своими акварелями с изображениями различных животных. Вырученные средства были направлены в фонды, которые борются с жестоким обращением с животными.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 мая оборвалась жизнь американского актера Эда Гейла, который стал известен аудитории благодаря роли куклы Чаки в трех фильмах культовой франшизы "Детская игра". Он отошел в мир иной в возрасте 61 года, находясь в госпитале Лос-Анджелеса.

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