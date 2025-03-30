В возрасте 86 лет умер звезда 'Основного инстинкта' Денис Арндт

На 87-м году жизни отошел в засветы американский актер Денис Арндт, который стал звездой культового фильма "Основной инстинкт", воплотившись в роль полицейского, что проводил допрос героини Кэтрин Тремелл в исполнении Шэрон Стоун. Сердце знаменитости остановилось 25 марта.

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Как пишет издание People, трагическую новость сообщили родственники актера. Отмечается, что жизнь звезды прервалась, когда он находился в собственном доме в Эшленде, США.

"С тяжелым сердцем сообщаем о смерти нашего отца, Дениса Лероя Арндта. Он мирно скончался в своей постели в любимом домике, в котором прожил почти 50 лет. Он бы не хотел, чтобы было иначе", – отметили в семье актера, – "Папа прожил свою жизнь как полноценный перформанс, известный своим невероятным остроумием, обаянием, бунтарским духом, непокорностью, чувством юмора и страстью к искусству. Его наследие, как на сцене, так и вне ее, будет жить в сердцах семьи, друзей и членов общества. Он был обаятельным, красивым, спонтанным и магнетическим – настоящим человеком эпохи Возрождения".

Денис Арндт родился 23 февраля 1939 года. Во время войны во Вьетнаме он служил в армии США, выполняя роль пилота вертолета. Тогда актер получил медали "Пурпурное сердце" и "За заслуги". После войны звезда еще несколько лет был пилотом, а потом окончил Вашингтонский университет.

Свою актерскую карьеру Денис Арндт начал, исполняя роли в театральных постановках, а затем и Шекспировском фестивале в Орегоне. В 1974-м состоялся дебют артиста на телевидении, однако популярности он смог достичь в середине 1980-х годов. Тогда звезда приняла участие в создании фильмов "Уголовная история" и "Умник".

В 1992 году он сыграл лейтенанта Фила Уокера в культовой ленте "Основной инстинкт". Среди других популярных проектов с участием Дениса Арндта есть: "Хорошая борьба", "Анатомия Грей", "Сверхъестественное" и "Как избежать наказания за убийство".

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