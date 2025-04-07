Звезда 'Квартала 95' назвал три вещи, которые помогли ему спасти 13-летний брак на грани развода

Украинский юморист, звезда "Квартала 95" Юрий Ткач впервые откровенно поделился историей глубокого кризиса в браке с женой Викторией. Супруги прожили вместе 13 лет, однако недавно чуть не оказались на грани развода. По словам Ткача, спасти отношения помогли три ключевых вещи – психотерапия, отказ от вредных привычек и готовность меняться.

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Артист не скрывает, что отношения с годами стали эмоционально изнурительными. Он рассказал в интервью "Люкс ФМ", что все начиналось с банального – недоговорки, накопления оскорблений, умалчивания проблем. Супруги начали дистанцироваться и наконец решили временно жить отдельно.

Решение о разъезде было общим – оба поняли, что дальше так продолжаться не может. На тот момент брак был обречен, однако пара не подавала на развод, хотя и долго не жила под одной крышей. Период раздельного проживания длился несколько месяцев. Несмотря на это, Ткач и его жена оставались на связи – общались через работу, изредка виделись, и это дало шанс начать сближение заново.

"Мы не общались, но были на работе каждые 10 дней. К тебе звонит человек, что-то спрашивает, говорит, что делать. Я пытался ей давать больше свободы, больше времени, чтобы она занималась своим, а я своим", – вспомнил Юрий Ткач.

В этот период шоумен начал меняться внутри. Он обратился к психотерапевту, отказался от алкоголя, сладкого, стал заниматься медитацией и даже практиковал стояние на гвоздях. Процесс примирения длился около полугода. По словам актера, первый шаг к сближению сделал именно он, но подчеркивает – это не одноразовое действие, а долгий и глубокий процесс.

Юрий Ткач также поделился своими личными советами для тех, кто тоже может переживать кризис в отношениях:

Психотерапия. Смена старых привычек. Готовность к новому.

Сегодня Ткач продолжает посещать психолога, хоть и не так регулярно, как раньше. Но он убежден: без внутренней работы над собой счастье в паре невозможно. Теперь, как говорит юморист, у супругов начался новый этап отношений и вернулся к конфетно-букетному периоду. Сейчас пара снова вместе и, по словам Юрия Ткача, их отношения стали гораздо глубже. Они больше общаются, соблюдают открытость, часто держатся за руки и обмениваются приятными сообщениями.

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