Звезда 'Кайдашей' ошеломил, сколько персонажей игры S.T.A.L.K.E.R. 2 он озвучил: этот голос будет в кошмарах сниться российским геймерам

Звезда сериала "Поймать Кайдаша", актер театра и кино Григорий Бакланов рассказал о своей причастности к нашумевшей игре украинских разработчиков "STALKER 2: Сердце Чернобыля". Артист подарил свой голос 23 персонажам постапакалиптического шутера, захватившего геймеров со всего мира.

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Как признался знаменитость, более 1,5 года назад он получил предложение записать пробы для S.T.A.L.K.E.R. 2. "Потом – 4 месяца ожидания. Дальше – больше года записей в студии. И вот. Игра, которую ждали 15 лет. Я счастлив нереально, что стал частью этой вселенной и подарил свой голос 23 персонажам", – поделился Бакланов на своей Facebook-странице.

Украинцы поздравили актера с премьерой и выразили свое восхищение. Кроме того, пользователи отметили, что теперь россияне будут слышать голос звезды в кошмарах. Все потому, что новый S.T.A.L.K.E.R. вышел без российского дубляжа и его нельзя скачать на официальных платформах в РФ:

"Украинская озвучка просто шедевр, украинская в игре это одна важнейшая часть вселенной S.T.A.L.K.E.R."

"Теперь ваш голос будет в кошмарах приходить к оркам-геймерам".

"Лучшая в мире озвучка – украинская! Да еще и у м**каля подгорает крепко от того, что не понимают ничего".

"Вчера попробовала, украинская озвучка настолько понравилась, что некоторые эпизоды проходила дважды".

"Благодарю вас, озвучка высший класс! У меня прям слезы на глазах, когда смотрю обзоры на игру от западных игрожуров или блогеров, почти у всех украинская озвучка".

Напомним, "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" – это продолжение культовой серии игр S.T.A.L.K.E.R., созданной отечественной компанией GSC Game World. Новую часть поклонники саги ожидали 15 лет. После выхода мировые критики призвали играть в S.T.A.L.K.E.R. 2 только с украинской озвучкой. Почему так – в нашем материале.

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