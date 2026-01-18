Звезда хора 'Гомон' объяснил, почему отказался выступить в 'Квартале 95' после скандала с Миндичем: ранее говорили об отсутствии денег на гонорары

Хор "Гомін" Львовского органного зала отказался от участия в съемках новогоднего выпуска "Единого Квартала" еще в ноябре 2025 года – сразу после огласки коррупционного скандала вокруг совладельца Студии "Квартал 95" Тимура Миндича. Впрочем, публично причины такого решения были озвучены только сейчас.

Художественный руководитель и дирижер хора Вадим Яценко впервые подробно прокомментировал отказ коллектива в разговоре "Пряма Червона". По его словам, участие в съемках было согласовано заранее, а "Гомін" должен был выполнить на сцене классическую хоровую колядку.

В то же время после появления информации о скандале вокруг Миндича и комментария самого "Квартала 95" относительно их владельца, как отметил Яценко, для коллектива не осталось альтернатив относительно участия в развлекательном проекте.

"Когда спихнули этот коррупционный скандал, то мне кажется, вариантов не стало на самом деле. Это не была погоня, кто первый, а кто последний откажется. Это просто максимально логично было. Нас бы увидело большое количество людей. Мы должны были там петь максимально классическую хоровую колядку. Но когда этот кейс возник, то, конечно, в первую очередь, этого нельзя было делать", – заявил дирижер.

Яценко подчеркнул, что решение было принято без публичных заявлений и не из соображений репутационного давления, а как внутренняя позиция коллектива в условиях общественного резонанса.

Отказ хора "Гомін" стал одним из первых в цепи отмен участия звезд в "Квартале 95". Впоследствии от съемок также отказались Надя Дорофеева и KOLA. После этого студия объявила об изменении формата декабрьских концертов и исключила из афиши имена всех ранее заявленных приглашенных артистов, среди которых были Ирина Билык, MONATIK, группа "Гомін" и другие.

В своем официальном заявлении "Квартал 95" сообщил, что не хочет "подвергать приглашенных артистов излишнему информационному давлению", и подчеркнул, что команда продолжает работать и "говорить на языке честного юмора".

В то время в публичном пространстве появились предположения, что отказ от приглашенных гостей мог быть связан, прежде всего, с финансовыми трудностями студии после дела Миндича. Маркетолог Дмитрий Танасов заявил, что после разоблачения совладельца финансирование "Квартала 95" могло существенно сократиться, из-за чего оплата гонораров приглашенным артистам стала невозможной.

"Хотите, я скажу почему так (студия исключила приглашенных звезд из концерта. – Ред.)? А потому, что денег на оплату их присутствия более нет. Извините, я в маркетинге уже 30 лет и точно знаю, где летит на*балово. Исключительно потому, Stadium Family в первый день сказали, что проект закрылся. Денег нет, сорри, дальше шоу не будет. Миндич все оплачивал. Все. За ворованные средства. И все брали", – отметил он.

