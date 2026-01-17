Звезда хора 'Гомін', который с 9 лет жил без родителей, развеял стереотипы об интернатах и раскрыл, почему считает маму с папой 'героями'

Солист львовского профессионального хорового коллектива "Гомон" Вадим Яценко рассказал о своей жизни в интернате. По его словам, он начал жить без родителей в возрасте 9 лет, поскольку учился в музыкальной школе-интернате имени Николая Лысенко в Киеве.

Певец признался, что считает своих родителей "героями", потому что они согласились на такую авантюру и отпустили его в таком возрасте жить в другой город, желая дать ему будущее. Об этом он рассказал в интервью с Маричкой Падалко для ее YouTube-канала.

"Я понимаю сейчас, в контексте себя как отца малого которому 7, что я бы не отдал его. Но мои родители герои, потому что они смогли, потому что они видели, что я умею петь, и отдали меня в эту школу", – сказал он и признался, что очень благодарен им за этот поступок.

Также певец объяснил, что это был не классический интернат в том понимании, как это слово воспринимает большинство людей. Это музыкальная школа для талантливых детей, которая предоставляла возможность проживания в ней тем, кто был не из Киева. Так же как существуют спортивные интернаты или другие со своими направлениями.

"Сейчас это даже не называют интернатом. Это специализированный лицей, пансионат. То есть эти все страшные слова из названий убрали", – говорит певец.

