Участник хора 'Гомон' за кулисами рассказал об обязательном 'ритуале' певцов перед выходом на сцену: беремся за руки и...

Участник популярного хора "Гомон" Роман Грабовеньский рассказал о трогательной традиции коллектива, без которой не начинается ни один концерт. Он признался, что перед выходом на сцену певцы осуществляют обязательный "ритуал".

За кулисами журналистке "Суспільного Культура" стало известно, что это совместная молитва.

"Молитву читаем совместно. Стоим, беремся за руки и читаем молитву", – поделился Роман, раскрывая, как именно настраивается звездный коллектив.

Этот момент является важной составляющей хорошего выступления. Кроме того, по словам Грабовеньского, подготовка к выступлению включает обычные, но важные шаги: переодевание и настройку.

Что касается сценического образа, участник хора рассказал, что все мужские костюмы были приобретены в магазине, а выбор делали совместно с фронтменом Вадимом Яценко.

Справка о хоре "Гомон"

Хор "Гомон", который сейчас входит в состав Львовского органного зала, в 2024 году был признан "Укринформом" лучшим хором Украины. Уже в 2025-м об этой формации заговорила вся страна. Их исполнение песни Степана Гига "Этот сон..." в обработке Евгения Маляревского покорило соцсети, собрав миллионы просмотров и сделав хор настоящим феноменом современной сцены.

Хор также присоединился к созданию саундтрека для культового сериала "Чернобыль" от HBO – именно голоса участников "Гомона" звучат в финальной композиции "Вечная память". Новый этап в творчестве коллектива начался в 2023 году, когда под руководством харизматичного Вадима Яценко хор вошел в структуру Львовского органного зала. В том же году они представляли Украину на фестивале в шведском Лунде, в зале, где традиционно вручают Нобелевскую премию.

Настоящий прорыв произошел в 2025-м, когда в Национальной филармонии Украины стартовал всеукраинский тур "Этот хор, этот хор...". Концерт в Киеве собрал полный зал, а билеты были раскуплены задолго до даты выступления. Главным ожидаемым номером вечера стала именно вирусная композиция "Этот сон".

Фронтмен коллектива Вадим Яценко признается, что внимания к этой песне уже более чем достаточно, и порой он даже немного устает от ожиданий слушателей. Впрочем, во время исполнения он отдается произведению сполна – голоса участников снова и снова покоряют публику.

Кстати, как рассказывал Вадим Яценко в эксклюзивном интервью OBOZ.UA , он не считает популярность хора обычной случайностью. Дирижер объяснил:

"Сейчас меня часто спрашивают: то видео, о котором мы с вами говорим, – запланированный ход или счастливый случай, что оно так "выстрелило"? Проводят параллели с успехом суперпопулярного спектакля Театра имени Франко "Конотопская ведьма", который в свое время тоже завирусился в TikTok. И действительно, это похоже.

Программа "Этот хор, этот хор" в нашем репертуаре еще с весны прошлого года. Это была моя идея сделать выступления из украинских ретропесен. Хотелось, чтобы это стало толчком для людей прийти в Органный зал, послушать, а если понравится – открывать для себя другие концерты, влюбляться в хоровую музыку. И это сработало: мы начали собирать полные залы и на другие наши проекты".

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядит дом звезды хора "Гомон" Вадима Яценко и каким харизматичный дирижер был в детстве. Он начал петь еще до того, как заговорил.

