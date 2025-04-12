Звезда 'Гарри Поттера' перенес сложную операцию, после которой едва может ходить

Английский актер Ник Моран, который сыграл в обеих частях фантастической ленты "Гарри Поттер и Дары Смерти", перенес экстренную операцию на шейном отделе позвоночника. 55-летняя знаменитость обратилась к врачам из-за будто-бы обычной боли в шее, однако эксперты срочно направили его в отделение неотложной помощи, ведь он находился в "опасном для жизни состоянии".

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Как отмечает Daily Mail, об этом сообщил товарищ звезды, ведущий подкастов Терри Стоун. Хирургическое вмешательство прошло успешно, однако сейчас актер едва может ходить.

"Девушка Ника говорила ему, что он должен проверить свою шею у врача. Но он просто отвечал, что приложит грелку. Когда он все же обратился к врачам, его отправили в отделение неотложной помощи и сказали: "Мы должны сделать вам срочную операцию, потому что это угрожает вашей жизни". Я разговаривал с одним из членов семьи Ника. Оказалось, что он как-то повредил шею, и это повлияло на его спинной мозг и некоторые отделы, которые управляют вашей речью и способностью ходить", – пояснил Терри Стоун.

В ходе операции Нику Морану удалили четыре кости с позвоночника, вместо которых установили импланты. Хирургическое вмешательство было очень сложным, ведь в шее расположено очень много нервных окончаний, а если задеть одно из них, существует риск того, что пациент больше не сможет ходить и говорить.

"Сейчас Ник говорит, а это очень хороший показатель. Но он ковыляет, как 100-летний дед, носит корсет на шее и не очень хорошо себя чувствует", – добавил ведущий подкастов.

На своей странице в Instagram Терри Стоун обнародовал снимок с Ником Мораном, на которой можно увидеть, что актер находится в больничной палате. Однако позже ведущий удалил фото из сети.

Ник Моран родился 23 декабря 1969 года в Лондоне. Свою первую главную роль знаменитость получил в мюзикле "Песня Бадди", позже появился в лентах "Карты, деньги, два ствола" и "Ржавый алюминий".

Сильную популярность актер получил благодаря серии фильмов о Гарри Поттере. Ник Моран воплотился в роль Скабиора в обеих частях кинокартины "Гарри Поттер и Дары Смерти".

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