Звезда фильма "Человек-паук" трагически умерла на Гавайях: семья назвала причину и рассказала о ее последних днях

Ушла из жизни актриса Мэри Ривера, которая сыграла бабушку лучшего друга Питера Паркера – Неда Лидса – в фильме "Человек-паук: Нет пути домой". Ее сердце остановилось в возрасте 82 лет в городе Гонолулу на Гавайях.

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Трагедия произошла 15 апреля, однако рассказать об этом публично члены семьи Мэри Риверы решились только сейчас. Они сообщили в комментарии таблоиду TMZ, что причиной смерти артистки стал инсульт, после перенесенного которого она оказалась в крайне тяжелом состоянии.

По словам родственника Мэри Риверы, она впала в кому, после чего врачи прямо сказали: даже если звезда фильма о Человеке-пауке придет в сознание, прогноз относительно ее выздоровления будет очень неутешительным. Учитывая это, близкие актрисы приняли сложное решение – отключить ее от аппарата искусственного поддержания жизни.

Что известно о Мэри Ривере

Мэри Эгида Ривера родилась 2 июня 1943 года в филиппинском городе Илоило. Она была миссионеркой церкви на пенсии, как говорится в некрологе.

Одним из самых больших достижений в жизни Риверы стала роль в фильме "Человек-паук: Нет пути домой" 2021 года. Как вспомнили родственники актрисы, именно они подтолкнули ее принять участие в кинопробах, чем она гордилась до последних дней жизни.

Зрители увидели Мэри Риверу в роли бабушки Неда Лидса, которая разрядила напряженную атмосферу в сцене, где ее внук и Мэри Джейн Уотсон пытались выяснить у Человека-паука из мультивселенной (в исполнении Эндрю Гарфилда), как вернуть домой их Питера Паркера (Том Холланд). Она зашла в комнату и попросила супергероя убрать паутину из труднодоступного угла на потолке.

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